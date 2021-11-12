Туроператор «Музенидис трэвел» объявил о прекращении работы

Туроператор «Музенидис трэвел» объявил о прекращении работыКомпания объяснила, что не может выполнить обязательства перед туристами
Российское подразделение греческого туроператора Mouzenidis Travel — «Музенидис трэвел» объявило о прекращении работы. Об этом сообщается в совместном заявлении пяти юрлиц российской компании, опубликованном 12 ноября.
Компания объяснила свое решение тем, что не может выполнить обязательства перед туристами. «Нынешний год стал самым тяжелым в истории компании <...> Cейчас мы не в состоянии продолжать нашу работу. Поэтому, каким бы трудным не был этот шаг, вынуждены принять очень трудное решение. Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства», — говорится в заявлении. Среди причин, по которым компания не может продолжать работу, названы коронавирус и проблемы с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции.
Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров пять российских юрлиц Mouzenidis Travel, говорится в приказе на сайте ведомства. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию «Турпомощь» для получения выплат. «При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне», — заявила она.
Mouzenidis Travel Greece фактически прекратила свою деятельность летом текущего года в связи со сменой руководства и реорганизацией после того, как весной скончался Борис Музенидис — основатель холдинга Mouzenidis Group, которому принадлежит туроператор. По данным Ростуризма, около 27 000 клиентов из России перевели греческой фирме порядка 18 млн евро. По словам Догузовой, деньги были переведены в Грецию, но так и не были доведены до отелей и авиакомпаний. При этом сам туроператор на территории Греции с лета этого года приостановил свою работу.
По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), задолженность перед российскими туристами представительства греческого туроператора «Музенидис трэвел» может составить 23 млн евро, писал Forbes. В сообщении «Музенидис трэвел» указано, что суммарно российские юрлица компании застрахованы на 80,5 млн руб. в страховой компании «Тит». Компания объявила, что будет договариваться о выплате компенсаций. Таким образом, если все 27 000 пострадавших обратятся в «Тит» за возмещением по несостоявшимся турам, то с каждых 100 руб. им будет выплачено 3 руб. 12 коп.
Это меньше, чем получили клиенты обанкротившейся в 2018 г. «Натали турс». Тогда более 19 000 туристов потребовали от «Ингосстраха», где была застрахована финансовая ответственность основного юрлица туроператора «Панорамы Тур» на 50 млн руб., компенсации на общую сумму около 1 млрд руб. и получили по 4 руб. 91 коп. на каждые запрошенные 100 руб.
Российских туристов защищают два механизма финансовых гарантий, страховка туроператора — один из них, поясняет адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева. По ее словам, поскольку юрлица туроператора официально сообщили о приостановке деятельности, включится механизм финансовых гарантий, по которому страховая компания должна выплатить деньги всем туристам, кто в течение месяца подаст заявление и приложит к нему полный пакет документов — договор, квитанции, документы о бронировании.
Размер возмещения будет зависеть от того, какое количество туристов обратится и хватит ли на всех денег. Если не хватит — будет посчитана пропорция и чем дороже был тур, тем больше турист получит, поясняет она. «Все остальное туристам придется требовать с туроператора, а у него, судя по приостановке деятельности, ничего нет, поэтому повторится история «Натали турс», — считает Еремеева. Она отмечает, что у туроператоров редко имеется какая-либо ценная собственность, которую можно реализовать и пустить на компенсации. Поэтому даже если турист подаст иск к туроператору и выиграет сумму ущерба и моральную компенсацию, все равно он вряд ли получит эти деньги. Судиться же с греческим юрлицом с территории России очень сложно и практически бесперспективно, говорит адвокат.
Помимо страхового покрытия все туроператоры производят также отчисления в Фонд персональной ответственности туроператоров. Согласно закону «Об основах туристской деятельности», размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности равен одному проценту общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. На имя «Музенидис трэвел» в фонде накопилось всего лишь около 3 млн руб., сообщил «Ведомостям» директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
Он пояснил, что в случае с «Музенидис трэвел» фонд начал формироваться лишь в 2019 г., за который были начислены минимальные вступительные взносы, а в 2020 и 2021 гг. правительство в качестве одной из мер поддержки пострадавшей от пандемии туротрасли сократило эти взносы в четыре раза. В то время как для существенного покрытия ответственности средства в фонде должны копиться 7 лет, отмечает он со ссылкой на указанный закон.
Mouzenidis Travel была основана в 1995 г. По данным АТОР, в России компания была крупнейшим туроператором на туристическом рынке по греческому направлению. Компания является частью холдинга Mouzenidis Group.