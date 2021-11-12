Туроператор «Музенидис трэвел» объявил о прекращении работы

Размер возмещения будет зависеть от того, какое количество туристов обратится и хватит ли на всех денег. Если не хватит — будет посчитана пропорция и чем дороже был тур, тем больше турист получит, поясняет она. «Все остальное туристам придется требовать с туроператора, а у него, судя по приостановке деятельности, ничего нет, поэтому повторится история «Натали турс», — считает Еремеева. Она отмечает, что у туроператоров редко имеется какая-либо ценная собственность, которую можно реализовать и пустить на компенсации. Поэтому даже если турист подаст иск к туроператору и выиграет сумму ущерба и моральную компенсацию, все равно он вряд ли получит эти деньги. Судиться же с греческим юрлицом с территории России очень сложно и практически бесперспективно, говорит адвокат.