Греф объявил о продаже части бизнесов экосистемы «Сбера»
«Сбер» продаст часть компаний, входящих в его экосистему, заявил в ходе «Дня инвестора 2021» президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, не озвучив конкретные активы.
«Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы здесь [в России]. У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом. Мы ограничиваем скоуп того, чем мы занимаемся. Мы наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали», — сказал он.
При этом еще «часть бизнесов» «Сбер» намерен вывести на биржу, отметил Греф. Сейчас кредитная организация прорабатывает сроки и конкретный план действий. В данный момент банк сосредоточен на тех компаниях, которые «составят основу экосистемы» в России.
Кроме того, «Сбер» смотрит на возможность развития нефинансового бизнеса в странах СНГ, добавил Греф. «Мы смотрим, в первую очередь, на рынок стран СНГ, особенно на те рынки, где мы уже присутствуем, где мы можем достаточно легко, без больших затрат повторить те сервисы, которые мы имеем сегодня здесь», — заявил он.
В экосистему «Сбера» входят сервисы разных направлений. Речь идет о ряде компаний по доставке продуктов и готовых блюд, включая Delivery Club, «Самокат», «Кухню на районе» и «Сбермаркет», а также предприятия из сферы медицины («Сберздоровье» и «Сбер Еаптека»), развлечений (Okko, «Сберзвук», «Афиша», «Рамблер/касса»), транспорта («Сберавто», «Ситимобил», «2ГИС»), недвижимости («Домклик») и поиска работы («Работа.ру»).
При этом нефинансовый бизнес приносит «Сберу» убытки третий квартал подряд. Объем потерь за III квартал этого года составил 13 млрд руб. против чистой прибыли в 18,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Как следует из отчетности кредитной организации, наибольшие потери в июле-сентябре принес сегмент электронной коммерции —10,2 млрд руб. до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа (EBITDA). Это в 5,7 раза больше показателя аналогичного периода 2020 г. В сегмент электронной коммерции «Сбера» входят сервисы доставки продуктов «Сбермаркет», «Самокат» и «Сбермегамаркет». Убыток нефинансового бизнеса «Сбера» за девять месяцев 2021 г. составил 32,2 млрд руб. против прибыли в 11 млрд руб. годом ранее.
В апреле этого года Центробанк заявил о намерении регулировать экосистемы. Как пояснил регулятор, неконтролируемое развитие таковых на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли банковских активов, не имеющих требований по возврату на капитал.
ЦБ предложил ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы. К таковым планируется относить как материальное имущество (вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт), так и нематериальные активы (дата-сеты, программное обеспечение, интеллектуальные права, бренды). Лимит вложений в ИА может быть ограничен 30% от регулятивного капитала — это так называемый риск-чувствительный лимит (РЧЛ). Разным группам активов будет присваиваться коэффициент иммобилизации (КИ) от 1 до 5 для расчета вычета из капитала — на него умножат стоимость непрофильного актива. Если лимит превышен, то «лишние» активы нужно будет либо покрыть капиталом, либо продать.