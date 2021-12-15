Греф объявил о продаже части бизнесов экосистемы «Сбера»

«Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы закончить формирование экосистемы здесь [в России]. У нас в ближайшие два года будет фокус сосредоточен именно на этом. Мы ограничиваем скоуп того, чем мы занимаемся. Мы наметили ряд бизнесов к продаже и уже часть из них начали продавать или уже продали», — сказал он.