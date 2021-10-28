Экосистема «Сбера» наращивает убытки третий квартал подряд

Выручка экосистемы в III квартале увеличилась в 2,6 раза до 47,6 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. — в 2,8 раза до 121,7 млрд руб. Наибольший вклад в выручку в III квартале внес сегмент электронной коммерции. Его оборот (GMV) вырос более чем в 10 раз в годовом выражении — до 28,1 млрд руб. Выручка FoodTech & Mobility за отчетный период выросла в 3,1 раза до 4,7 млрд руб. Темпы роста сегмента развлечений (Okko и «Сберзвук») значительно ниже: в III квартале выручках сегмента выросла в 1,7 раза до 3,4 млрд руб. На 30 сентября число пользователей, имеющих доступ к Okko, выросло до 4,5 млн против 2,6 млн год назад. Количество пользователей «Сберзвука» на 30 сентября составило 3,7 млн против 800 000 человек годом ранее. Данные по Okko и «Сберзвуку» включают число пользователей, имеющих подписку «Сберпрайм» на сервисы экосистемы, — на 30 сентября их число составляло 3,3 млн человек.