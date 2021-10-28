Экосистема «Сбера» наращивает убытки третий квартал подряд
Убыток «Сбера» в сегменте «нефинансовый бизнес», куда входит экосистема, за III квартал составил 13 млрд руб. против чистой прибыли в 18,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности кредитной организации по МСФО. Убыток нефинансового бизнеса «Сбера» до налогообложения за январь — сентябрь 2021 г. составил 32,2 млрд руб. против доналоговой прибыли в размере 11 млрд руб. год назад.
Это третий квартал подряд, когда нефинансовый бизнес «Сбера» приносит убытки. В I квартале убыток вырос почти в два раза в годовом выражении — до 8,7 млрд руб., во II квартале убыток составил 10,5 млрд руб. В своем отчете за 2020 г. банк впервые раскрыл финансовые результаты своей экосистемы: прибыль нефинансового бизнеса в 2020 г. до налогообложения составила 8,6 млрд руб. против убытка в 2019 г. в 1,5 млрд руб.
Наибольший убыток принес сегмент электронной коммерции — на него приходится 10,2 млрд руб. убытка в III квартале до вычета налогов, процентов по кредитам, амортизации и износа (EBITDA). Это в 5,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. В сегмент электронной коммерции, в частности, входят сервисы доставки продуктов «Сбермаркет», «Самокат», «Сбермегамаркет».
Второй по вкладу в убыток — сегмент развлечений, в который входят онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный сервис «Сберзвук». На него приходится 2,6 млрд руб. отрицательной EBITDA за июль — сентябрь против 2,2 млрд руб. годом ранее. Третий по убыткам — сегмент FoodTech & Mobility, который банк развивает в рамках совместного предприятия с VK (бывшая Mail.ru Group). За отчетный период показатель отрицательной EBITDA снизился до 2,3 млрд руб. (2,8 млрд руб. в июле — сентябре 2020 г.).
Помимо этих трех сегментов нефинансовый бизнес включает в себя сегмент «Здоровье» — «Сберздоровье», «Сбераптека», а также B2B — облачные сервисы и услуги в сфере кибербезопасности.
Выручка экосистемы в III квартале увеличилась в 2,6 раза до 47,6 млрд руб., за девять месяцев 2021 г. — в 2,8 раза до 121,7 млрд руб. Наибольший вклад в выручку в III квартале внес сегмент электронной коммерции. Его оборот (GMV) вырос более чем в 10 раз в годовом выражении — до 28,1 млрд руб. Выручка FoodTech & Mobility за отчетный период выросла в 3,1 раза до 4,7 млрд руб. Темпы роста сегмента развлечений (Okko и «Сберзвук») значительно ниже: в III квартале выручках сегмента выросла в 1,7 раза до 3,4 млрд руб. На 30 сентября число пользователей, имеющих доступ к Okko, выросло до 4,5 млн против 2,6 млн год назад. Количество пользователей «Сберзвука» на 30 сентября составило 3,7 млн против 800 000 человек годом ранее. Данные по Okko и «Сберзвуку» включают число пользователей, имеющих подписку «Сберпрайм» на сервисы экосистемы, — на 30 сентября их число составляло 3,3 млн человек.
О трансформации банка в экосистему «Сбер» объявил в конце сентября прошлого года. На конец 2020 г. общий объем инвестиций в экосистему «Сбера» составил порядка 150 млрд руб. 30 июля представитель «Сбера» сообщил «Ведомостям», что с начала года «Сбер» инвестировал в компании нефинансового бизнеса $1 млрд. Ровно столько же банк вложил за три года развития экосистемы с 2017 по 2019 г., говорил первый зампред правления «Сбера» Лев Хасис. В течение ближайших трех лет группа потратит на развитие нефинансового бизнеса суммарно 300–350 млрд руб., говорила Reuters финансовый директор банка Александра Бурико.
Стратегия Сбербанка предполагает, что нефинансовый бизнес выйдет на безубыточность к 2023 г. И к этому же моменту банк планирует войти в тройку лидеров e-commerce, а к 2030 г. – стать лидером, говорил в ноябре 2020 г. Хасис.
Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может стать угрозой для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности, а также спровоцировать рост и без того высокой доли активов, не имеющих требований по возврату на капитал, писал в июне 2021 г. Банк России в докладе, посвященном особенностям регулирования банков, инвестирующих в экосистемы и другие виды нефинансового бизнеса. В этой связи ЦБ предложил ограничить инвестиции кредитных организаций в экосистемы и ввести понятие иммобилизованных активов (ИА), в которые войдут и экосистемы.