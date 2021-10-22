Российские банки заняли около 10% мирового рынка платежей по картам

В 2020 году банки из топ-150 обработали 354,8 млрд транзакций – на 2,8% больше в годовом выражении. Среди российских банков больше всего выросло число транзакций у Сбербанка – с 20,6 млрд в 2019 г. до 30,3 млрд в 2020 г., доля выросла с 6 до 8,6%. Банк сохранил третье место в рейтинге. Первые два занимают эквайринговая компания FIS (34,2 млрд транзакций, доля – 9,6%) и JPMorgan Chase (35,6 млрд транзакций и 10%).