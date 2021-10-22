Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Российские банки заняли около 10% мирового рынка платежей по картам

Ведомости

Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 составила 9,7% в 2020 г., сообщил РБК со ссылкой на отчет компании Nilson Report. В топ вошли семь российских банков.

За год показатель вырос на 2,4 п.п. Он отражает долю от общего числа безналичных платежей, которые были обработаны через POS-терминалы банков в магазинах. В исследовании учитывались платежи внутри страны по картам международных платежных систем. Карта «Мир», которая занимает четверть российского рынка по объему платежей, не вошла в статистику.

В 2020 году банки из топ-150 обработали 354,8 млрд транзакций – на 2,8% больше в годовом выражении. Среди российских банков больше всего выросло число транзакций у Сбербанка – с 20,6 млрд в 2019 г. до 30,3 млрд в 2020 г., доля выросла с 6 до 8,6%. Банк сохранил третье место в рейтинге. Первые два занимают эквайринговая компания FIS (34,2 млрд транзакций, доля – 9,6%) и JPMorgan Chase (35,6 млрд транзакций и 10%).

В рейтинг вошли еще шесть российских банков: ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-банк. За год число российских банков в рейтинге осталось прежним.

  • ВТБ в 2020 г. сократил число обработанных операций с 2,2 млрд в 2019 г. до 1,8 млрд и спустился с 35 на 41 место;

  • Газпромбанк опустился с 59 на 61 место, однако увеличил число транзакций с 0,93 до 0,95 млрд;

  • Тинькофф Банк поднялся на четыре позиции и занял 84 место, а также увеличил число принятых платежей по картам с 0,37 до 0,39 млрд;

  • Банк «Русский стандарт» поднялся на три места и занял 86-ю строчку рейтинга, число транзакций выросло с 0,35 до 0,36 млрд;

  • Промсвязьбанк занял 96 место с 0,28 млрд транзакций, в 2019 г. у банка было 103 место с показателем 0,24 млрд обработанных платежей;

  • Альфа-банк – поднялся на три строчки и занял 132-ю, увеличив число транзакций с 0,12 до 0,14 млрд.

По данным ЦБ, в 2020 го. было совершено 50,2 млрд операций по банковским картам на сумму 102,8 трлн руб. Центробанк учитывал снятие наличных в банкомате, оплату товаров и услуг и переводы денег. 39,1 млрд операций пришлись на платежи в магазинах, общая сумма покупок составила 31,2 трлн руб.

Ранее по теме: ЦБ заявил о росте доли безналичных платежей до 75%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных