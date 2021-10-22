Российские банки заняли около 10% мирового рынка платежей по картам
За год показатель вырос на 2,4 п.п. Он отражает долю от общего числа безналичных платежей, которые были обработаны через POS-терминалы банков в магазинах. В исследовании учитывались платежи внутри страны по картам международных платежных систем. Карта «Мир», которая занимает четверть российского рынка по объему платежей, не вошла в статистику.
В 2020 году банки из топ-150 обработали 354,8 млрд транзакций – на 2,8% больше в годовом выражении. Среди российских банков больше всего выросло число транзакций у Сбербанка – с 20,6 млрд в 2019 г. до 30,3 млрд в 2020 г., доля выросла с 6 до 8,6%. Банк сохранил третье место в рейтинге. Первые два занимают эквайринговая компания FIS (34,2 млрд транзакций, доля – 9,6%) и JPMorgan Chase (35,6 млрд транзакций и 10%).
В рейтинг вошли еще шесть российских банков: ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-банк. За год число российских банков в рейтинге осталось прежним.
ВТБ в 2020 г. сократил число обработанных операций с 2,2 млрд в 2019 г. до 1,8 млрд и спустился с 35 на 41 место;
Газпромбанк опустился с 59 на 61 место, однако увеличил число транзакций с 0,93 до 0,95 млрд;
Тинькофф Банк поднялся на четыре позиции и занял 84 место, а также увеличил число принятых платежей по картам с 0,37 до 0,39 млрд;
Банк «Русский стандарт» поднялся на три места и занял 86-ю строчку рейтинга, число транзакций выросло с 0,35 до 0,36 млрд;
Промсвязьбанк занял 96 место с 0,28 млрд транзакций, в 2019 г. у банка было 103 место с показателем 0,24 млрд обработанных платежей;
Альфа-банк – поднялся на три строчки и занял 132-ю, увеличив число транзакций с 0,12 до 0,14 млрд.
По данным ЦБ, в 2020 го. было совершено 50,2 млрд операций по банковским картам на сумму 102,8 трлн руб. Центробанк учитывал снятие наличных в банкомате, оплату товаров и услуг и переводы денег. 39,1 млрд операций пришлись на платежи в магазинах, общая сумма покупок составила 31,2 трлн руб.