ЦБ заявил о росте доли безналичных платежей до 75%
Сейчас три четверти совершаемых в России платежей проходят в безналичной форме, заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на Евразийском женском форуме.
«У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать «обратный ход», потому что все мы привыкли пользоваться безналичными», — сказала она.
В конце июля ЦБ сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз.
Скоробогатова подчеркнула, что в России «очень хорошие показатели» по цифровой трансформации. Страна входит в топ-3 государств мира с точки зрения безналичных расчетов, добавила она.
12 октября аналитики международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) заявили, что Россия продолжит наращивать объем карточных платежей в ближайшие 10 лет, опередит по этому показателю ведущие экономики и укрепит мировое лидерство. В прошлом году BCG включила страну в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии.