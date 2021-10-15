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ЦБ заявил о росте доли безналичных платежей до 75%

Ведомости

Сейчас три четверти совершаемых в России платежей проходят в безналичной форме, заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова на Евразийском женском форуме.

«У нас сейчас уже 75% — это безналичные, только 25% — наличные. И никто не будет делать «обратный ход», потому что все мы привыкли пользоваться безналичными», — сказала она.

В конце июля ЦБ сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз.

Скоробогатова подчеркнула, что в России «очень хорошие показатели» по цифровой трансформации. Страна входит в топ-3 государств мира с точки зрения безналичных расчетов, добавила она.

12 октября аналитики международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) заявили, что Россия продолжит наращивать объем карточных платежей в ближайшие 10 лет, опередит по этому показателю ведущие экономики и укрепит мировое лидерство. В прошлом году BCG включила страну в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии.

Ранее по теме: BCG спрогнозировала мировое лидерство России по безналичным платежам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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