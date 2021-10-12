BCG спрогнозировала мировое лидерство России по безналичным платежам

По данным ЦБ, за II квартал 2020 г. доля безналичных платежей выросла почти до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 г. В октябре прошлого года BCG включила Россию в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии.