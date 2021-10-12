BCG спрогнозировала мировое лидерство России по безналичным платежам
Россия продолжит наращивать объем карточных платежей в ближайшие 10 лет, опередит по этому показателю ведущие экономики мира и укрепит мировое лидерство, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).
«Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — говорится в исследовании.
В 2010 г. в России были одни из самых низких показателей карточных платежей на душу населения, страна отставала от мирового лидера – Норвегии – в 40 раз. Сейчас отставание сократилось до 1,5 раза. «Русское чудо продолжает свое победное шествие!» — цитирует РБК руководителя экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера.
В 2030 г. в России число карточных платежей достигнет 146 млрд, что суммарно выше, чем в трех ведущих европейских странах (126 млрд). Объем платежей достигнет $70 млрд, пишет «Коммерсантъ».
По данным ЦБ, за II квартал 2020 г. доля безналичных платежей выросла почти до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 г. В октябре прошлого года BCG включила Россию в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии.