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BCG спрогнозировала мировое лидерство России по безналичным платежам

Ведомости

Россия продолжит наращивать объем карточных платежей в ближайшие 10 лет, опередит по этому показателю ведущие экономики мира и укрепит мировое лидерство, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

«Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — говорится в исследовании.

В 2010 г. в России были одни из самых низких показателей карточных платежей на душу населения, страна отставала от мирового лидера – Норвегии – в 40 раз. Сейчас отставание сократилось до 1,5 раза. «Русское чудо продолжает свое победное шествие!» — цитирует РБК руководителя экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера.

В 2030 г. в России число карточных платежей достигнет 146 млрд, что суммарно выше, чем в трех ведущих европейских странах (126 млрд). Объем платежей достигнет $70 млрд, пишет «Коммерсантъ».

По данным ЦБ, за II квартал 2020 г. доля безналичных платежей выросла почти до 70% — такой уровень безналичных расчетов ЦБ ожидал только по итогам 2020 г. В октябре прошлого года BCG включила Россию в топ-5 мировых лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей в период пандемии.

Ранее по теме: Доля безналичных платежей в России достигла 70%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных