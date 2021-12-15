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«Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину за 2021 год

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«Газпром» выполнил свои обязательства по транзиту газа через Украину за текущий год. Об этом сообщила в среду, 15 декабря, пресс-служба холдинга.

С начала года через территорию Украины в Европу прокачано 40 млрд кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 г., говорится в сообщении.

Действующий транзитный контракт «Газпрома» с Украиной сроком на пять лет был заключен в 2019 г. и заканчивается в 2024 г. В течение этого срока Украина получит более $7 млрд. Киев хочет продлить контракт еще на 15 лет; премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ведет по этому поводу переговоры с европейскими странами.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко утверждал, что в настоящее время нет «даже намека» на переговоры по продлению контракта, поэтому поставок через территорию Украины после окончания договора может и не быть.

В Кремле заявляют, что Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении договора только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе.

Ранее по теме: Глава «Оператора ГТС Украины» оценил возможность прекращения транзита газа из РФ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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