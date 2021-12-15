«Газпром» заявил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину за 2021 год

Действующий транзитный контракт «Газпрома» с Украиной сроком на пять лет был заключен в 2019 г. и заканчивается в 2024 г. В течение этого срока Украина получит более $7 млрд. Киев хочет продлить контракт еще на 15 лет; премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ведет по этому поводу переговоры с европейскими странами.