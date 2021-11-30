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Песков назвал условие для переговоров с Украиной по продлению транзита газа

Ведомости

Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении транзита газа через ее территорию после 2024 г. только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Хочу лишь напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — сказал Песков.

«Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент», — добавил он.

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г. В рамках этого соглашения, которое было заключено в 2019 г., за транзит Украина получит более $7 млрд. Киев хочет продлить контракт еще на 15 лет; премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ведет по этому поводу переговоры с европейскими странами.

Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что в настоящее время нет «даже намека» на переговоры по продлению контракта, поэтому поставок через территорию Украины после окончания договора может и не быть.

Ранее по теме: В «Нафтогазе» заявили о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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