Песков назвал условие для переговоров с Украиной по продлению транзита газа
Россия будет вести переговоры с Украиной о продлении транзита газа через ее территорию после 2024 г. только после того, как у «Газпрома» найдутся конечные покупатели в Европе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается транзитных дел, то, конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому". Хочу лишь напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», — сказал Песков.
«Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент», — добавил он.
Действующий контракт о транзите российского газа через Украину заканчивается в 2024 г. В рамках этого соглашения, которое было заключено в 2019 г., за транзит Украина получит более $7 млрд. Киев хочет продлить контракт еще на 15 лет; премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее сообщал, что Украина ведет по этому поводу переговоры с европейскими странами.
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что в настоящее время нет «даже намека» на переговоры по продлению контракта, поэтому поставок через территорию Украины после окончания договора может и не быть.