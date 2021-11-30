В «Нафтогазе» заявили о нежелании России продлевать контракт по транзиту газа
Украина и Россия не ведут переговоров по продлению контракта на транзит газа в Европу после 2024 г., поэтому поставок через территорию Украины после окончания договора может и не быть, заявил в интервью Reuters глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Нет ничего, даже намека, никаких официальных или неофициальных переговоров (с Россией)... мы обсуждаем это с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но русские неохотно начинают эти дискуссии», — заявил Витренко.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в интервью «ТСН», что компания предложила России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь его окончания в 2024 году.
22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский. До этого «Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова сохранить транзит газа через через Украину в случае наличия конкурентоспособных коммерческих предложений. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — сказал Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.