Оператор «ГТС Украины» заявил о снижении транзита газа из России на треть
«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн м3 в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн м3. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставить в ЕС до конца мая около 5 млрд м3. С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн в сутки», — говорится в сообщении.
Ранее Макогон заявил в интервью «ТСН», что «Оператор ГТС Украины» предложил России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь его окончания в 2024 году.
22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский. До этого «Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.
До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова сохранить транзит газа через через Украину в случае наличия конкурентоспособных коммерческих предложений. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — сказал Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.