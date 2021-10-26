Глава «Оператора ГТС Украины» предложил продлить контракт на транзит газа
Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в интервью украинскому изданию «ТСН», что компания предлагает России продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь 2024 г.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год», — сказал он.
Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной подразумевает, что «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд куб. м. газа в первый год и по 40 млрд куб.м. газа в последующие четыре — на срок до конца 2024 г.
22 октября Украина предложила «Газпрому» 50%-ную скидку на транзит газа в Европу сверх оговоренных действующим контрактом объемов. Об этом рассказал агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский.
До этого «Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.
«Оператор ГТС Украины» предложил допмощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию «Сохрановка». По итогам аукциона они не были выкуплены.
Ранее в октябре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова сохранить транзит газа через через Украину в случае наличия конкурентоспособных коммерческих предложений. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что за девять месяцев 2021 г. «Газпром» увеличил поставки газа через территорию Украины более чем на 8%. «Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — сказал Путин. Он пояснил, что еще больше увеличивать прокачку через ГТС Украины для «Газпрома» экономически невыгодно. Прокачка по новым системам дешевле примерно на $3 млрд в год.