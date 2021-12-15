Владельца шахты «Листвяжная» Федяева отправили в СИЗО

По этому же делу проходят еще пять человек – гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Они были задержаны сразу после аварии. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности (ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ).