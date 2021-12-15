Владельца шахты «Листвяжная» Федяева отправили в СИЗО
Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО до 14 февраля 2022 г. владельца кузбасской шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, сообщает прокуратура Кемеровской области. Бизнесмен обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Кроме того, под стражу взяты гендиректор и технический директор холдинговой компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов. Им инкриминируется нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Они были отправлены под стражу до 25 января.
Никто из четверых фигурантов не стал признавать вину. Федяев заявил в суде, что не не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте.
По этому же делу проходят еще пять человек – гендиректор «Листвяжной» Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименок, а также главные госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Они были задержаны сразу после аварии. Всех пятерых обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности или в халатности (ч. 3 ст. 217 УК РФ и ч. 3 ст. 293 УК РФ).
25 ноября в «Листвяжной» (входит в «СДС-Уголь», 50% в которой принадлежит Федяеву) произошло сильное задымление. По предварительной версии, озвученной губернатором региона Сергеем Цивилевым, причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. На момент происшествия под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, однако в результате трагедии погибли 46 шахтеров и 5 спасателей, отправленных на их поиски.
По версии следствия, высшее руководство холдинга знало о том, что на шахте допускаются грубые нарушения мер промбезопасности, однако не только игнорировало, но и пыталось скрыть их с помощью оформленных задними числами отчетов о выделении денег на закупку средств безопасности.
«СДС-Уголь» — один из крупнейших российских производителей энергетического угля. Компания входит в «Сибирский деловой союз», сооснователем и президентом которого является Федяев. Forbes оценивает его состояние в $550 млн.
Среди активов «СДС-угля» — три угольных разреза, две шахты, три обогатительные фабрики в Кемеровской области и ряд сервисных предприятий с общим штатом 8000 человек. В 2020 г. компания добыла 29,2 млн т угля, что составляет около 7% суммарной добычи угля в России. На шахте «Листвяжная» в 2020 г. было добыто порядка 4,7 млн т угля.