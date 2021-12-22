«Известия»: производители предложили повысить минимальную цену шампанского

В ассоциации обосновали свою инициативу ростом себестоимости продукции и повышением акциза на игристое с 1 января. Производители предупреждают, что в таких условиях они не смогут уложиться в действующие минимумы с соблюдением технологий производства, а это может привести к тому, что в магазины попадет более дешевый и опасный для здоровья фальсификат.