«Известия»: производители предложили повысить минимальную цену шампанского
Ассоциация производителей игристых вин направила в Минфин письмо с предложением повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина с 2022 г. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение.
Производители считают, что напитки в бутылке объемом 0,75 л должны стоить в рознице минимум 199 руб. (сейчас МРЦ составляет 169 руб. за бутылку), а при покупке у заводов — 140 руб. (сейчас — 118 руб.). Таким образом, если предложения будут приняты, цена вырастет почти на 18%.
В структуре новой МРЦ на себестоимость продукции заложено 75,7 руб., на прибыль предприятий — 7,6 руб. за бутылку, на акциз — еще 32,2 руб. Кроме того, на НДС приходится 23,2 руб., затем к этой сумме прибавили почти 28 руб. наценки оптовиков и 33 руб. — розницы.
В ассоциации обосновали свою инициативу ростом себестоимости продукции и повышением акциза на игристое с 1 января. Производители предупреждают, что в таких условиях они не смогут уложиться в действующие минимумы с соблюдением технологий производства, а это может привести к тому, что в магазины попадет более дешевый и опасный для здоровья фальсификат.
Минимальная цена качественного российского шампанского в рознице составляет 250 руб., заявил ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.
Ожидается, что в следующем году закупочные цены вырастут в среднем на 11%, сообщили газете в «Ленте». Отечественные производители обосновали рост стоимости неурожаем, подорожанием комплектующих и увеличением акцизов. В «Ашане» также зафиксировали некоторые трудности с поставками игристых вин российского производства по минимальной цене, однако связали это с неурожаем.
В ноябре Минфин проиндексировал МРЦ на водку и другие крепкие напитки. Минимальная цена 0,5 л водки была повышена на 7,4% до 261 руб., коньяка — на 7,6% до 480 руб., бренди — на 7,4% до 348 руб.