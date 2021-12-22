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«Известия»: производители предложили повысить минимальную цену шампанского

Ведомости

Ассоциация производителей игристых вин направила в Минфин письмо с предложением повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристые и шампанские вина с 2022 г. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение.

Производители считают, что напитки в бутылке объемом 0,75 л должны стоить в рознице минимум 199 руб. (сейчас МРЦ составляет 169 руб. за бутылку), а при покупке у заводов — 140 руб. (сейчас — 118 руб.). Таким образом, если предложения будут приняты, цена вырастет почти на 18%.

В структуре новой МРЦ на себестоимость продукции заложено 75,7 руб., на прибыль предприятий — 7,6 руб. за бутылку, на акциз — еще 32,2 руб. Кроме того, на НДС приходится 23,2 руб., затем к этой сумме прибавили почти 28 руб. наценки оптовиков и 33 руб. — розницы.

В ассоциации обосновали свою инициативу ростом себестоимости продукции и повышением акциза на игристое с 1 января. Производители предупреждают, что в таких условиях они не смогут уложиться в действующие минимумы с соблюдением технологий производства, а это может привести к тому, что в магазины попадет более дешевый и опасный для здоровья фальсификат.

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Минимальная цена качественного российского шампанского в рознице составляет 250 руб., заявил ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.

Ожидается, что в следующем году закупочные цены вырастут в среднем на 11%, сообщили газете в «Ленте». Отечественные производители обосновали рост стоимости неурожаем, подорожанием комплектующих и увеличением акцизов. В «Ашане» также зафиксировали некоторые трудности с поставками игристых вин российского производства по минимальной цене, однако связали это с неурожаем.

В ноябре Минфин проиндексировал МРЦ на водку и другие крепкие напитки. Минимальная цена 0,5 л водки была повышена на 7,4% до 261 руб., коньяка — на 7,6% до 480 руб., бренди — на 7,4% до 348 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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