Часть вин может исчезнуть с полок магазинов сразу после Нового года

Что касается российского производства, то основные вопросы возникали в связи с несоответствием старых ГОСТов новой классификации, напоминает генеральный директор саморегулируемой организации «Винодельческий союз» Борис Катрюхин. Но на большую часть продукции стандарты уже скорректированы – коньяк, вино, игристое вино. При этом по-прежнему не изменены ГОСТы на винные напитки (их делают с использованием вина и добавок) и эта продукция с 1 января может оказаться вне закона, предупреждает Катрюхин. Он напоминает, что производство таких напитков с 2020 г. к тому же существенно сократилось из-за повышения акцизов. В январе – ноябре их выпустили в размере 5,8 млн дал, а это на 40% меньше год к году и в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Часть такой продукции перешла в категорию слабоалкогольных напитков, объясняет Катрюхин.