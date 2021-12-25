Газета
Бизнес

Владелец Auchan намерен закрыть в России сеть магазинов одежды Kiabi

Ведомости

В России из-за убытков могут закрыться магазины одежды французской сети Kiabi, которой владеют собственники ритейлеров Auchan, Decathlon и Leroy Merlin. О таких планах сети сообщили РБК источники в компаниях на рынке торговой недвижимости.

В пресс-службе офиса Kiabi в России подтвердили намерения уйти с рынка. Компания предупредила партнеров и сотрудников о скором закрытии точек.

Обсуждение условий предварительного расторжения договоров аренды с владельцами торговых центров началось в декабре, магазины Kiabi могут прекратить работу в течение трех-шести месяцев, заявил другой собеседник РБК.

В частности, уведомление о закрытии магазина до 1 июля получил от Kiabi ТРЦ «Весна» в Алтуфьево, сообщил представитель управляющей компании Parus Asset Management. 

Ранее по теме: Французский ритейлер Kiabi открывает первый магазин в Петербурге

Первый магазин Kiabi открылся в России в 2008 г. С тех пор количество точек в Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже выросло до 17, говорится на сайте бренда. Кроме того, у Kiabi действует интернет-магазин с доставкой по всей стране.

Знающий ситуацию в компании источник РБК заявил, что причиной закрытия Kiabi в России могли стать низкие показатели операционной деятельности. Перед решением о прекращении работы рассматривались несколько вариантов развития сети в России. Так, президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар летом говорил «Ведомостям», что «Ашан» намерен изменить концепцию своих гипермаркетов в России. Компания хотела уменьшить торговые площади. Предполагалось, что часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям для открытия корнеров. В гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке тогда уже работал корнер бренда одежды Kiabi. По данным «Коммерсанта», сеть рассматривала также вариант развития по франшизе.

По данным системы СПАРК, Kiabi в течение последних пяти лет терпел убытки: по итогам прошлого года выручка ООО «Керуска» упала почти на 31% до 3,2 млрд руб, а убыток вырос на 25% почти до 667 млн руб., отмечает РБК.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных