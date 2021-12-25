Владелец Auchan намерен закрыть в России сеть магазинов одежды Kiabi
В пресс-службе офиса Kiabi в России подтвердили намерения уйти с рынка. Компания предупредила партнеров и сотрудников о скором закрытии точек.
Обсуждение условий предварительного расторжения договоров аренды с владельцами торговых центров началось в декабре, магазины Kiabi могут прекратить работу в течение трех-шести месяцев, заявил другой собеседник РБК.
В частности, уведомление о закрытии магазина до 1 июля получил от Kiabi ТРЦ «Весна» в Алтуфьево, сообщил представитель управляющей компании Parus Asset Management.
Первый магазин Kiabi открылся в России в 2008 г. С тех пор количество точек в Москве, Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Самаре и Воронеже выросло до 17, говорится на сайте бренда. Кроме того, у Kiabi действует интернет-магазин с доставкой по всей стране.
Знающий ситуацию в компании источник РБК заявил, что причиной закрытия Kiabi в России могли стать низкие показатели операционной деятельности. Перед решением о прекращении работы рассматривались несколько вариантов развития сети в России. Так, президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар летом говорил «Ведомостям», что «Ашан» намерен изменить концепцию своих гипермаркетов в России. Компания хотела уменьшить торговые площади. Предполагалось, что часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям для открытия корнеров. В гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке тогда уже работал корнер бренда одежды Kiabi. По данным «Коммерсанта», сеть рассматривала также вариант развития по франшизе.
По данным системы СПАРК, Kiabi в течение последних пяти лет терпел убытки: по итогам прошлого года выручка ООО «Керуска» упала почти на 31% до 3,2 млрд руб, а убыток вырос на 25% почти до 667 млн руб., отмечает РБК.