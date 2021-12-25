Владелец Auchan намерен закрыть в России сеть магазинов одежды Kiabi

Знающий ситуацию в компании источник РБК заявил, что причиной закрытия Kiabi в России могли стать низкие показатели операционной деятельности. Перед решением о прекращении работы рассматривались несколько вариантов развития сети в России. Так, президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар летом говорил «Ведомостям», что «Ашан» намерен изменить концепцию своих гипермаркетов в России. Компания хотела уменьшить торговые площади. Предполагалось, что часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям для открытия корнеров. В гипермаркете в торговом центре «Авиапарк» на Ходынке тогда уже работал корнер бренда одежды Kiabi. По данным «Коммерсанта», сеть рассматривала также вариант развития по франшизе.