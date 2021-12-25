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Бизнес

В России из-за пандемии закрылось 40% фитнес-клубов

Ведомости

В 2021 г. количество объектов фитнес-индустрии сократилось на 5200. В отрасли перестали работать более 249 000 человек, а в целом за время пандемии рынок сократился на 40%. Такие данные ТАСС привела глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По ее словам, в текущем году рынок потерял 10% игроков. По данным на конец 2021 г., в этой сфере занято 518 400 сотрудников, работать продолжают 7800 объектов.

Наиболее серьезно выручка падала в III и IV кварталах в связи с ужесточением ограничений в регионах — отрасль потеряла 8,9 и 9,2 млрд руб. соответственно. Потери первого полугодия достигли 7,8 млрд руб. Отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд руб., отметила Силина.

Ограничительные меры привели к падению спроса на фитнес-услуги на 65% с начала года, говорила ранее глава Национального фитнес-сообщества. Отрасль оказалась «совершенно не готова к таким испытаниям», подчеркивала эксперт.

«На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, с надеждой, что в дальнейшем что-то поменяется к лучшему», — сказала глава Национального фитнес-сообщества. 

Кроме того, арендодатели сейчас не идут на уступки в снижении ставок, как это было в 2020 г., когда порядка 55% операторов фитнес-рынка получили послабления. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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