В России из-за пандемии закрылось 40% фитнес-клубов
В 2021 г. количество объектов фитнес-индустрии сократилось на 5200. В отрасли перестали работать более 249 000 человек, а в целом за время пандемии рынок сократился на 40%. Такие данные ТАСС привела глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
По ее словам, в текущем году рынок потерял 10% игроков. По данным на конец 2021 г., в этой сфере занято 518 400 сотрудников, работать продолжают 7800 объектов.
Наиболее серьезно выручка падала в III и IV кварталах в связи с ужесточением ограничений в регионах — отрасль потеряла 8,9 и 9,2 млрд руб. соответственно. Потери первого полугодия достигли 7,8 млрд руб. Отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд руб., отметила Силина.
Ограничительные меры привели к падению спроса на фитнес-услуги на 65% с начала года, говорила ранее глава Национального фитнес-сообщества. Отрасль оказалась «совершенно не готова к таким испытаниям», подчеркивала эксперт.
«На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, с надеждой, что в дальнейшем что-то поменяется к лучшему», — сказала глава Национального фитнес-сообщества.
Кроме того, арендодатели сейчас не идут на уступки в снижении ставок, как это было в 2020 г., когда порядка 55% операторов фитнес-рынка получили послабления.