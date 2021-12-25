В России из-за пандемии закрылось 40% фитнес-клубов

«На данный момент большинство игроков рынка находится в ситуации нулевой рентабельности, а многие работают в минус, сохраняя фитнес-клубы кредитами или иными деньгами для того, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, с надеждой, что в дальнейшем что-то поменяется к лучшему», — сказала глава Национального фитнес-сообщества.