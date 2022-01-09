До двух третей работодателей в России могут повысить зарплату сотрудникам в 2022 году

В сервисе Superjob сообщили, что повышать зарплаты планируют 29% работодателей. Это больше, чем в 2020-м (21%), но меньше, чем в 2019-м — тогда оклады увеличились в 32% компаний. В текущем году таких планов нет у 41% опрошенных компаний. По данным Superjob, работодатели уже более года испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала: соискатели стали реже соглашаться на невыгодные для себя условия.