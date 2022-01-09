Газета
Бизнес

До двух третей работодателей в России могут повысить зарплату сотрудникам в 2022 году

Ведомости

До двух третей российских работодателей могут повысить зарплату сотрудникам в текущем году. Таким прогнозом поделились опрошенные ТАСС эксперты в сфере рекрутинга.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, в 2022 г. увеличить оклады сотрудников планируют 67% опрошенных руководителей компаний. Еще 27% не ожидают никаких изменений в этом плане, а о возможном снижении зарплаты сообщили в 1% компаний.

При этом каждая пятая компания пересмотрела зарплату сотрудников еще в декабре прошлого года. Среди тех, кто планирует повысить зарплаты, 18% планируют сделать это в январе, 9% — в феврале и 15% — в марте-апреле 2022 г. Данина оценила медиану планируемой индексации в 5%, но допустила, что этот показатель может вырасти.

В сервисе Superjob сообщили, что повышать зарплаты планируют 29% работодателей. Это больше, чем в 2020-м (21%), но меньше, чем в 2019-м — тогда оклады увеличились в 32% компаний. В текущем году таких планов нет у 41% опрошенных компаний. По данным Superjob, работодатели уже более года испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала: соискатели стали реже соглашаться на невыгодные для себя условия.

Руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко рассказала, что некоторые компании автоматически индексируют зарплату в зависимости от уровня инфляции. Однако, как утверждает специалист, чаще всего это делают западные компании.

В HeadHunter отметили, что рост инфляции в России второй год подряд обгоняет темпы роста зарплат. В прошлом году доходы российских работников выросли в среднем на 6%, тогда как ЦБ ожидает, что годовая инфляция составит 7,4-7,9%. Окончательные данные будут опубликованы 12 января. Минэкономразвития в декабре озвучило более пессимистичный прогноз: 8% и выше.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных