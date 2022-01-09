До двух третей работодателей в России могут повысить зарплату сотрудникам в 2022 году
До двух третей российских работодателей могут повысить зарплату сотрудникам в текущем году. Таким прогнозом поделились опрошенные ТАСС эксперты в сфере рекрутинга.
По словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Натальи Даниной, в 2022 г. увеличить оклады сотрудников планируют 67% опрошенных руководителей компаний. Еще 27% не ожидают никаких изменений в этом плане, а о возможном снижении зарплаты сообщили в 1% компаний.
При этом каждая пятая компания пересмотрела зарплату сотрудников еще в декабре прошлого года. Среди тех, кто планирует повысить зарплаты, 18% планируют сделать это в январе, 9% — в феврале и 15% — в марте-апреле 2022 г. Данина оценила медиану планируемой индексации в 5%, но допустила, что этот показатель может вырасти.
В сервисе Superjob сообщили, что повышать зарплаты планируют 29% работодателей. Это больше, чем в 2020-м (21%), но меньше, чем в 2019-м — тогда оклады увеличились в 32% компаний. В текущем году таких планов нет у 41% опрошенных компаний. По данным Superjob, работодатели уже более года испытывают сложности с привлечением и удержанием персонала: соискатели стали реже соглашаться на невыгодные для себя условия.
Руководитель отдела по подбору персонала кадровой компании UTEAM Ирина Антоненко рассказала, что некоторые компании автоматически индексируют зарплату в зависимости от уровня инфляции. Однако, как утверждает специалист, чаще всего это делают западные компании.
В HeadHunter отметили, что рост инфляции в России второй год подряд обгоняет темпы роста зарплат. В прошлом году доходы российских работников выросли в среднем на 6%, тогда как ЦБ ожидает, что годовая инфляция составит 7,4-7,9%. Окончательные данные будут опубликованы 12 января. Минэкономразвития в декабре озвучило более пессимистичный прогноз: 8% и выше.