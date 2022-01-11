Акционеры «Русала» вновь проголосовали против выплаты дивидендов

В сентябре акционеры также проголосовали за отказ от выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 г. Дивидендная политика «Русала» предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA (включая дивиденды, полученные от «Норникеля» за соответствующий период). В последний раз производитель выплачивал дивиденды осенью 2017-го в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).