Акционеры «Русала» вновь проголосовали против выплаты дивидендов
Почти две трети акционеров (62,8%) проголосовали против выплат, 31,8% — за, воздержались 0,027%. На фоне новостей акции UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже дешевели к 9:58 мск более чем на 2% до 7,75 гонконгского доллара. Котировки компании на Мосбирже просели на 1,19% до 75,36 руб. за бумагу.
Проголосовать против дивидендных выплат рекомендовал совет директоров компании в декабре прошлого года. Технической причиной руководство назвало истечение срока принятия решения по этому вопросу. Ранее совет директоров не смог принять решение о выплатах из-за отсутствия отчетности по МСФО за девять месяцев, что не позволяет корректно рассчитать размер чистой прибыли.
В сентябре акционеры также проголосовали за отказ от выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 г. Дивидендная политика «Русала» предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA (включая дивиденды, полученные от «Норникеля» за соответствующий период). В последний раз производитель выплачивал дивиденды осенью 2017-го в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).
Чистая прибыль по МСФО UC Rusal за шесть месяцев прошлого года составила $2,02 млрд. За аналогичный период 2020-го алюминиевый холдинг получил чистый убыток $124 млн. Выручка UC Rusal составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (+35,7%). Скорректированный показатель EBITDA в январе – июне составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз), чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в 3,9 раза до $666 млн.