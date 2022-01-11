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Бизнес

Акционеры «Русала» вновь проголосовали против выплаты дивидендов

Ведомости

Держатели акций «Русала» на голосовании 10 января выступили против выплаты дивидендов за девять месяцев 2021 г., говорится в сообщении компании. В последний раз «Русал» выплачивал дивиденды в 2017 г.

Почти две трети акционеров (62,8%) проголосовали против выплат, 31,8% — за, воздержались 0,027%. На фоне новостей акции UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже дешевели к 9:58 мск более чем на 2% до 7,75 гонконгского доллара. Котировки компании на Мосбирже просели на 1,19% до 75,36 руб. за бумагу.

Проголосовать против дивидендных выплат рекомендовал совет директоров компании в декабре прошлого года. Технической причиной руководство назвало истечение срока принятия решения по этому вопросу. Ранее совет директоров не смог принять решение о выплатах из-за отсутствия отчетности по МСФО за девять месяцев, что не позволяет корректно рассчитать размер чистой прибыли.

В сентябре акционеры также проголосовали за отказ от выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 г. Дивидендная политика «Русала» предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA (включая дивиденды, полученные от «Норникеля» за соответствующий период). В последний раз производитель выплачивал дивиденды осенью 2017-го в размере $0,0197 на акцию (всего около $300 млн).

Чистая прибыль по МСФО UC Rusal за шесть месяцев прошлого года составила $2,02 млрд. За аналогичный период 2020-го алюминиевый холдинг получил чистый убыток $124 млн. Выручка UC Rusal составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (+35,7%). Скорректированный показатель EBITDA в январе – июне составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз), чистый денежный поток от операционной деятельности вырос в 3,9 раза до $666 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных