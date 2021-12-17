Как повлияет на показатели UC Rusal запуск Тайшетского завода

Как повлияет на показатели UC Rusal запуск Тайшетского заводаКомпания сможет нарастить производство на 10% и существенно увеличить EBITDA
UC Rusal запустила в Иркутской области первую очередь Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) мощностью 428 500 т в год, сообщила компания 17 декабря.
Инвестиции в проект составили около 100 млрд руб., из которых 45 млрд руб. – синдицированный кредит ВТБ (30 млрд руб.) и Газпромбанка (15 млрд руб.). Остальное – собственные средства. С учетом Богучанского алюминиевого завода, который работает в рамках совместного с «Русгидро» проекта БЭМО, а также запущенного в 2006 г. Хакасского алюминиевого завода ТаАЗ стал третьим алюминиевым заводом, построенным в России после распада СССР. Стоимость трех проектов – 250 млрд руб.
Строительство Тайшетского алюминиевого завода началось в 2007 г. Первый металл планировалось получить в 2009 г., но через два года после начала стройки ее заморозили из-за мирового финансового кризиса 2008 г. Цены на алюминий упали, и UC Rusal сосредоточилась на сохранении работающих предприятий и начала поиск финансирования для Тайшета. Работы на ТаАЗе возобновились только в 2011 г. Завод будет выпускать первичный алюминий и высокотехнологичные сплавы на его основе, которые составят до 80% от общего объема производства. Для энергообеспечения завода En+ Group также построила подстанцию «Озерная» мощностью 1500 МВт за 13 млрд руб. Кроме того, UC Rusal строит в Тайшете анодную фабрику стоимостью более 52 млрд руб.
Согласно отчету UC Rusal за 2020 г., производственная мощность предприятий группы составляет 3,8 млн т алюминия в год. При этом в 2020 г. компания произвела 3,76 млн т металла. Таким образом, запуск первой очереди ТаАЗа может увеличить выпуск алюминия более чем на 10%. После введения в эксплуатацию второй очереди предприятия его мощность достигнет 962 000 т в год, оно станет третьим по величине после Красноярского (мощность – 1,02 млн т в год) и Братского (мощность – 1 млн т в год) алюминиевых заводов.
Чистая прибыль UC Rusal по МСФО за шесть месяцев 2021 г. составила $2,02 млрд, за аналогичный период 2020 г. компания показала убыток в $124 млн. Выручка компании в январе – июне составила $5,45 млрд против $4 млрд в первом полугодии 2020 г. (рост на 35,7%). Скорректированный показатель EBITDA за полгода составил $1,3 млрд против $219 млн годом ранее (рост в 6 раз). Чистый долг компании на конец первого полугодия 2021 г. – $4,1 млрд (-26,3% к концу 2020 г.). В прошлом году наблюдалось падение финансовых показателей UC Rusal: выручка снизилась на 11,8% до $8,6 млрд, EBITDA – на 9,8% до $871 млн, чистая прибыль – на 20,9% до $759 млн.
По оценке первого заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Юрия Соловьева, ТаАЗ увеличит российское производство алюминия более чем на 10% в перспективе следующих пяти лет. По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, выход предприятия в Иркутской области на полную мощность возможен в течение ближайших двух-трех лет. По оценкам НРА, даже при загрузке ТаАЗа на 50% выручка UC Rusal за счет запуска завода может вырасти на $1,1 млрд (исходя из текущих цен на металл), показатель EBITDA – на $200 млн в год.
Главный аналитик «Открытие Инвестиций» по российскому рынку Алексей Павлов отмечает, что 10%-ный рост выпуска алюминия группой UC Rusal возможен уже по итогам 2022 г. Дополнительный вклад в EBITDA он оценивает в $400 млн. Руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ капитала» Дмитрий Глушаков добавляет, что к моменту, когда первая очередь завода выйдет на полную мощность, Тайшет будет приносить компании дополнительно около 8% к выручке и столько же – к EBITDA.
17 декабря фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) торговались на уровне $2645 за 1 т. Стоимость алюминия растет с апреля 2020 г., резкий скачок произошел в сентябре 2021 г. после переворота в Гвинее, на которую приходится 20% мировой добычи бокситов. На подорожание алюминия также повлияло общее повышение цен на энергоносители. 15 октября впервые с июля 2008 г. стоимость 1 т алюминия преодолела отметку в $3200, но затем начала падать.
«Сейчас хороший момент для наращивания производства, поскольку таких высоких цен на алюминий рынок давно не видел», – говорит Глушаков. Он добавляет, что проект останется рентабельным даже в случае ожидаемой в ближайшие годы коррекции цен на алюминий. Стоимость металла на глобальном рынке, по словам Гришунина, поддерживает высокая цена на электроэнергию (затраты энергии на выпуск алюминия могут достигать 30% в себестоимости. – «Ведомости»).
Представитель UC Rusal считает, что проблем со сбытом продукции ТаАЗа возникнуть не должно, поскольку мировой рынок алюминия остается дефицитным. Металл может быть востребован и в Евросоюзе, и в США, соглашается Гришунин. При этом Китаю удалось снизить цены на энергию, поэтому местная алюминиевая промышленность, по его мнению, сможет компенсировать недопоставки сентября – ноября 2021 г. самостоятельно.
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин добавляет, что у завода будет очень низкий углеродный след благодаря использовании электроэнергии от сибирских ГЭС.
На Московской бирже акции UC Rusal по состоянию на 18.00 мск снижались на 2,5% к закрытию предыдущей торговой сессии (до 67,3 руб.). По словам Карпунина, новость о запуске была ожидаемой, поэтому и не оказала существенного влияния на котировки акций. Но в долгосрочной перспективе увеличение операционных показателей позитивно скажется на цене бумаг, считает он.