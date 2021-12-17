Как повлияет на показатели UC Rusal запуск Тайшетского завода

Строительство Тайшетского алюминиевого завода началось в 2007 г. Первый металл планировалось получить в 2009 г., но через два года после начала стройки ее заморозили из-за мирового финансового кризиса 2008 г. Цены на алюминий упали, и UC Rusal сосредоточилась на сохранении работающих предприятий и начала поиск финансирования для Тайшета. Работы на ТаАЗе возобновились только в 2011 г. Завод будет выпускать первичный алюминий и высокотехнологичные сплавы на его основе, которые составят до 80% от общего объема производства. Для энергообеспечения завода En+ Group также построила подстанцию «Озерная» мощностью 1500 МВт за 13 млрд руб. Кроме того, UC Rusal строит в Тайшете анодную фабрику стоимостью более 52 млрд руб.