РБК сообщил о переговорах АФК «Системы» о покупке банка «Хоум кредит»
Структуры АФК «Система», подконтрольной ее основателю Владимиру Евтушенкову, ведут переговоры о покупке банка «Хоум кредит», сообщает РБК со ссылкой на источники.
По словам одного из собеседников издания, переговоры близки к завершению. Сообщается, что в рамках сделки бренд «Хоум кредита» будет сохранен, но в будущем возможен обмен активами между «Хоум кредитом» и МТС Банком, который контролирует АФК «Система».
Как отметил другой источник РБК, на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где работает крупный дочерний банк «Хоум кредит». В республике на фоне массовых беспорядков и столкновений протестующих с полицией был введен режим чрезвычайного положения.
Пресс-служба банка в комментарии «РИА Новости» назвала информацию о возможной покупке холдингом Евтушенкова «рыночными слухами».
«Хоум кредит» специализируется на предоставлении розничных услуг в России и Казахстане. Клиентская база банка насчитывает 41 млн человек. Чистая консолидированная прибыль банка совместно с дочерним банком в Казахстане по МФСО за 9 месяцев 2021 г. выросла в 1,5 раза год к году и составила 11,2 млрд руб. Чистая прибыль российского банка «Хоум кредит» составила 8,9 млрд руб. — на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Чистый кредитный портфель в январе — сентябре 2021 г. составил 255,5 млрд рублей (рост с начала года на 17,9%).