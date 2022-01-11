РБК сообщил о переговорах АФК «Системы» о покупке банка «Хоум кредит»

«Хоум кредит» специализируется на предоставлении розничных услуг в России и Казахстане. Клиентская база банка насчитывает 41 млн человек. Чистая консолидированная прибыль банка совместно с дочерним банком в Казахстане по МФСО за 9 месяцев 2021 г. выросла в 1,5 раза год к году и составила 11,2 млрд руб. Чистая прибыль российского банка «Хоум кредит» составила 8,9 млрд руб. — на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Чистый кредитный портфель в январе — сентябре 2021 г. составил 255,5 млрд рублей (рост с начала года на 17,9%).