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РБК сообщил о переговорах АФК «Системы» о покупке банка «Хоум кредит»

Ведомости

Структуры АФК «Система», подконтрольной ее основателю Владимиру Евтушенкову, ведут переговоры о покупке банка «Хоум кредит», сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, переговоры близки к завершению. Сообщается, что в рамках сделки бренд «Хоум кредита» будет сохранен, но в будущем возможен обмен активами между «Хоум кредитом» и МТС Банком, который контролирует АФК «Система».

Как отметил другой источник РБК, на ход переговоров влияет ситуация в Казахстане, где работает крупный дочерний банк «Хоум кредит». В республике на фоне массовых беспорядков и столкновений протестующих с полицией был введен режим чрезвычайного положения.

Пресс-служба банка в комментарии «РИА Новости» назвала информацию о возможной покупке холдингом Евтушенкова «рыночными слухами».

О том, что чешская PPF Group выставила «Хоум кредит» на продажу, стало известно в октябре. По данным собеседников «Ведомостей», к покупке кредитной организации проявляла интерес венгерская OTP Group, которой в России принадлежит дочерний «ОТП банк» и микрофинансовая компания «ОТП финанс».

«Хоум кредит» специализируется на предоставлении розничных услуг в России и Казахстане. Клиентская база банка насчитывает 41 млн человек. Чистая консолидированная прибыль банка совместно с дочерним банком в Казахстане по МФСО за 9 месяцев 2021 г. выросла в 1,5 раза год к году и составила 11,2 млрд руб. Чистая прибыль российского банка «Хоум кредит» составила 8,9 млрд руб. — на 31,6% больше, чем за аналогичный период 2020 г. Чистый кредитный портфель в январе — сентябре 2021 г. составил 255,5 млрд рублей (рост с начала года на 17,9%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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