Акционеры «Евраза» поддержали выделение «Распадской»
Держатели акций горно-металлургической компании «Евраз» на внеочередном собрании 11 января одобрили выделение в отдельный бизнес угольных активов, консолидированных на базе ПАО «Распадская», говорится в сообщении компании. Решение поддержали почти 100% голосовавших акционеров.
Совет директоров «Евраза» одобрил выделение «Распадской» в середине декабря. Компании также требуется одобрение плана по уменьшению уставного капитала со стороны Высокого суда Англии и Уэльса. После согласования распределение акций «Распадской» между акционерами «Евраза» запланировано на 7 апреля 2022 г. Продажа акций в рамках альтернативного механизма завершится в октябре.
Планируется, что держатели акций «Евраза» получат по 0,4255 акции «Распадской» за каждую ценную бумагу «Евраза», которой они будут владеть по состоянию на 15 февраля текущего года. Основные акционеры «Евраза» (Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов), которые контролируют 57,61% акций холдинга, получат не менее 53,72% акций «Распадской». При этом для акционеров, ограниченных во владении акциями «Распадской», предусмотрена их продажа за денежные средства. Изменения в дивидендной политике обеих компаний не планируются.
В начале ноября ФАС одобрила ходатайство Greenleas International Holdings Абрамовича (крупнейший акционер «Евраза») о приобретении 26,74% «Распадской».
«Евраз» входит в число крупнейших производителей стали в мире, располагает активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Выручка компании в первом полугодии 2021 г. составила $6,178 млрд, что на 24% больше аналогичного показателя за 2020-й. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза до $1,212 млрд против $513 млн годом ранее.
В конце 2020-го Evraz консолидировал весь свой бизнес по добыче угля на базе «Распадской». В ее состав также вошла компания «Южкузбассуголь» — один из крупнейших производителей коксующегося угля в России. В апреле прошлого года компания сообщила, что намерена распределить акции «Распадской» между акционерами холдинга пропорционально их долям, а сама сконцентрируется на развитии металлургического сегмента бизнеса.