Акционеры «Евраза» поддержали выделение «Распадской»

Планируется, что держатели акций «Евраза» получат по 0,4255 акции «Распадской» за каждую ценную бумагу «Евраза», которой они будут владеть по состоянию на 15 февраля текущего года. Основные акционеры «Евраза» (Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов), которые контролируют 57,61% акций холдинга, получат не менее 53,72% акций «Распадской». При этом для акционеров, ограниченных во владении акциями «Распадской», предусмотрена их продажа за денежные средства. Изменения в дивидендной политике обеих компаний не планируются.