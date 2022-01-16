Продажи абонементов в фитнес-клубах России сократились на 13% в новом году
Продажи абонементов и клубных карт в российских фитнес-клубах в первые недели 2022 г. сократились на 13,7% по сравнению с началом 2021 г. Объекты начали фиксировать спрос на карты на один или три месяца, рассказала ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Объединение проанализировало показатели 493 сетевых и одиночных фитнес-клубов в 72 регионах за 14 дней 2022 г. По словам Силиной, посещаемость в январе сократилась в среднем на 4,7%.
Две трети объектов, среди которых, в основном, несетевые игроки, сообщили о растущем спросе на клубные карты и абонементы с коротким сроком действия, на один или три месяца. При этом на годовые карты приходится 60% продаж, добавила Силина.
«Большинство участников рынка считают, что одним из трендов года станет клиентоцентричность, которая позволит оказывать фитнес-услуги с более качественным подходом к клиенту», — сказала глава Национального фитнес-сообщества, добавив, что речь идет в том числе о создании продуктов, сочетающих различные варианты занятий и персональных консультаций.
В 2021 г. количество объектов фитнес-индустрии сократилось на 5200, в отрасли перестали работать более 249 000 человек, говорила ранее Елена Силина.
Отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд руб., ограничительные меры привели к падению спроса на фитнес-услуги на 65% с начала года, подчеркивала эксперт.