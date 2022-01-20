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Экс-президент МТС стал исполнительным директором «Магнита»

Ведомости

Бывший президент МТС Алексей Корня назначен на должность исполнительного директора ритейлера «Магнит», говорится в сообщении компании. Корня будет отвечать за ускорение цифровой трансформации ритейлера, а также за управление инвестициями и рисками.

Корня ушел с поста президента МТС в марте прошлого года. В мобильном операторе он работал с 2004 г., до этого он работал в страховой компании AIG, «Полиметалле» и PwC.

До июля прошлого года должность исполнительного директора занимал основатель Lamoda Флориан Янсена. Он проработал в компании менее года и пришел вместе с командой топ-менеджеров Lamoda. В июле «Магнит» объявил о структурных изменениях, направленных на ускорение темпов развития электронной коммерции. В результате должность исполнительного директора, которую занимал Янсен, была упразднена.

В результате организационных изменений у «Магнита» появился отдельный блок развития каналов электронной коммерции. Новое подразделение возглавил Андрей Лукашевич — выходец из Delivery Club. Он занял должность директора по электронной коммерции ритейлера. Лукашевич в 2015-2018 гг. занимал должность CEO Delivery Club, после этого он возглавил агрегатор заказов такси «Везет». Он проработал там до сделки «Везет» с «Яндексом».

На данный момент «Магнит» является вторым по обороту российским ритейлером, его главный конкурент — владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и дискаунтеров «Чижик» Х5 Group. Выручка «Магнита» за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб., EBITDA – 93 млрд руб. У X5 за указанный период выручка составила 1,6 трлн руб., EBITDA — 120,9 млрд руб. При этом «Магнит» превосходит X5 по числу магазинов: у «Магнита» 25 315 магазинов, в то время как у X5 — 18 648 магазинов по состоянию на 30 сентября 2021 г.

В ноябре прошлого года ВТБ объявил о выходе из капитала «Магнита». Банк владел 17,28% ритейлера. Из них 12,88% были проданы Marathon Group Александра Винокурова. В результате сделки ее доля в «Магните» увеличилась до 29,23%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных