Экс-президент МТС стал исполнительным директором «Магнита»

На данный момент «Магнит» является вторым по обороту российским ритейлером, его главный конкурент — владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и дискаунтеров «Чижик» Х5 Group. Выручка «Магнита» за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб., EBITDA – 93 млрд руб. У X5 за указанный период выручка составила 1,6 трлн руб., EBITDA — 120,9 млрд руб. При этом «Магнит» превосходит X5 по числу магазинов: у «Магнита» 25 315 магазинов, в то время как у X5 — 18 648 магазинов по состоянию на 30 сентября 2021 г.