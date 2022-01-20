Экс-президент МТС стал исполнительным директором «Магнита»
Корня ушел с поста президента МТС в марте прошлого года. В мобильном операторе он работал с 2004 г., до этого он работал в страховой компании AIG, «Полиметалле» и PwC.
До июля прошлого года должность исполнительного директора занимал основатель Lamoda Флориан Янсена. Он проработал в компании менее года и пришел вместе с командой топ-менеджеров Lamoda. В июле «Магнит» объявил о структурных изменениях, направленных на ускорение темпов развития электронной коммерции. В результате должность исполнительного директора, которую занимал Янсен, была упразднена.
В результате организационных изменений у «Магнита» появился отдельный блок развития каналов электронной коммерции. Новое подразделение возглавил Андрей Лукашевич — выходец из Delivery Club. Он занял должность директора по электронной коммерции ритейлера. Лукашевич в 2015-2018 гг. занимал должность CEO Delivery Club, после этого он возглавил агрегатор заказов такси «Везет». Он проработал там до сделки «Везет» с «Яндексом».
На данный момент «Магнит» является вторым по обороту российским ритейлером, его главный конкурент — владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и дискаунтеров «Чижик» Х5 Group. Выручка «Магнита» за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб., EBITDA – 93 млрд руб. У X5 за указанный период выручка составила 1,6 трлн руб., EBITDA — 120,9 млрд руб. При этом «Магнит» превосходит X5 по числу магазинов: у «Магнита» 25 315 магазинов, в то время как у X5 — 18 648 магазинов по состоянию на 30 сентября 2021 г.