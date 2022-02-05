«Газпром»: из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа
Из подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы отобрано 84,7% (40,5 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон, сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
3 февраля объем активного газа в европейских ПХГ оказался на 27% (на 13,4 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня. Общий уровень заполненности подземных хранилищ Европы составляет 36,7%, а ПХГ Германии и Франции опустошены уже на две трети, говорится в сообщении.
«С 11 января 2022 г. уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. На 3 февраля запасы на 2,7 млрд куб. м меньше минимального показателя на эту дату», — сообщила компания в своем Telegram-канале.
Минимально заполнены и хранилища Украины: 3 февраля запасы снизились до 11,2 млрд куб. м. Это на 46,5% ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле прошлого года, добавили в «Газпроме».
Объемы поставок газа в страны дальнего зарубежья в январе 2022 г. упали на 41,3%, или на 8 млрд куб. м к показателям января прошлого года, до 11,4 млрд куб. м, сообщал «Газпром» 1 февраля. В статистику поставок в дальнее зарубежье «Газпром» традиционно включает данные по объемам, проданным в страны Евросоюза (ЕС), Турцию и Китай.
Сокращение объемов поставок в Европу произошло из-за уменьшения заявок в рамках долгосрочных контрактов, цена по которым привязана к спотовым котировкам предыдущего месяца, отмечали эксперты.
Аналитики полагают, что имеющихся сейчас запасов в европейских ПХГ может не хватить для комфортного прохождения отопительного сезона, особенно если усилятся холода. В этом случае уже в феврале 2022 г. объемы поставок российского газа в ЕС вырастут.