«Газпром»: из подземных хранилищ Европы отобрано 85% газа

Минимально заполнены и хранилища Украины: 3 февраля запасы снизились до 11,2 млрд куб. м. Это на 46,5% ниже, чем в прошлом году, и на 4,1 млрд куб. м меньше, чем на дату начала закачки в апреле прошлого года, добавили в «Газпроме».