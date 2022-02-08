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Новое руководство VK поменяло часть топ-менеджмента

Ведомости

После смены основных акционеров и гендиректора VK (бывшая Mail.ru Group) в конце прошлого года в компании произошли перестановки в топ-менеджменте. Об этом говорится в сообщении компании. 

Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса стал выходец из «Ростелекома», его бывший вице-президент Александр Айвазов. Он будет курировать эти сферы, а также M&A-сделки и направление онлайн-образования.

Вице-президентом по работе с госорганами VK стала Ирина Сиренко, которая до прихода в компанию также работала в «Ростелекоме» на аналогичной должности. До «Ростелекома» Сиренко работала в Минобрнауки, Минцфиры (ранее Минсвязи), а также в департаменте информационных технологий Москвы. 

Степан Ковальчук, ранее занимавший должность вице-президента по развитию бизнеса VK, стал старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию бизнеса. Ковальчук в VK работает с 2017 г., теперь он будет курировать стратегические для компании направления музыки и контента. 

Одновременно с новыми назначениями несколько топ-менеджеров объявили о своем уходе из компании. В частности, об уходе объявил вице-президент по коммуникациям Очир Манджиков и вице-президент по экосистемным проектам Анна Артамонова. Манджиков пришел в VK в 2020 г., а Артамонова проработала в компании около 10 лет. Она отметила, что «на некоторое время» останется советником нового гендиректора VK Владимира Кириенко. 

24 ноября Сбербанк завершил сделку по продаже Газпромбанку 36% акций компании «МФ технологии», которая является основным акционером VK (владеет 57,3% голосующих акций Mail.Ru Group Limited). После этого 2 декабря USM Holdings Алишера Усманова, владеющая через «МФ технологии» 45% VK, продала весь свой пакет страховой компании «Согаз».

Ее крупнейшие акционеры – совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и его семья (32,3%) и «Газпром» (21,2%). Сумма сделки не раскрывалась. На следующий день еще один акционер «МФ технологий» – Газпромбанк – объявил о передаче медиахолдингу «Газпром-медиа» 45% компании. В тот же день, 3 декабря, Борис Добродеев, возглавлявший VK с 2016 г., объявил об уходе из компании. 

13 декабря гендиректором VK был назначен Владимир Кириенко, который с 2016 г. работал в «Ростелекоме» в качестве первого вице-президента. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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