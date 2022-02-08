Новое руководство VK поменяло часть топ-менеджмента

Одновременно с новыми назначениями несколько топ-менеджеров объявили о своем уходе из компании. В частности, об уходе объявил вице-президент по коммуникациям Очир Манджиков и вице-президент по экосистемным проектам Анна Артамонова. Манджиков пришел в VK в 2020 г., а Артамонова проработала в компании около 10 лет. Она отметила, что «на некоторое время» останется советником нового гендиректора VK Владимира Кириенко.