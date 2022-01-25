В контролируемых VK компаниях прошли массовые увольнения

В ноябре – декабре 2021 г. в компаниях Skillbox и Geekbrains, которые входят в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, прошли массовые сокращения, рассказали «Ведомостям» руководитель крупной EdTech-компании, собеседник, близкий к руководству Skillbox, и бывший сотрудник Skillbox. По информации одного из собеседников «Ведомостей», EdTech-компании покинули порядка 300 человек.