В контролируемых VK компаниях прошли массовые увольнения

В контролируемых VK компаниях прошли массовые увольненияПод сокращения попали сотни специалистов в EdTech
В ноябре – декабре 2021 г. в компаниях Skillbox и Geekbrains, которые входят в образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, прошли массовые сокращения, рассказали «Ведомостям» руководитель крупной EdTech-компании, собеседник, близкий к руководству Skillbox, и бывший сотрудник Skillbox. По информации одного из собеседников «Ведомостей», EdTech-компании покинули порядка 300 человек.
Увольнения затронули, например, методистов и продюсеров, рассказал бывший сотрудник Skillbox. По информации бывшего совладельца Skillbox, под сокращения в холдинге попали также специалисты службы поддержки образовательных платформ. По данным HeadHunter, самые распространенные специализации в актуальных резюме сотрудников из обеих компаний – программист, тестировщик, руководитель проектов, дизайнер, аналитик.