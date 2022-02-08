Строители оценили дефицит иностранных рабочих в отрасли в 1,5-2 млн человек
Российской строительной отрасли не хватает от 1,5 до 2 млн иностранных трудовых мигрантов для того, чтобы сохранить текущие объемы строительства. Об этом сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
«В сложившейся ситуации очевидно, что стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы», — считает Глушков (цитата по «Интерфакс»). По его словам, в ближайшем будущем отказаться от труда мигрантов не получится.
Глушков добавил, что для восполнения дефицита кадров требуется комплексный подход: необходимо наращивать объемы подготовки отечественных специалистов, а также привлекать в отрасль молодежь, однако этот процесс займет некоторое время.
При этом уже сейчас нехватка рабочих и рост зарплат в отрасли приводит к оптимизации и интенсификации строительных процессов, отметил глава объединения. «Там где раньше работали два или три мигранта, сейчас застройщику выгоднее использовать машины и механизмы», — объяснил он. По данным НОСТРОЙ, в прошлом году средняя заработная плата строителя в России выросла на 10,4%.
По оценке организации, сегодня в строительной сфере России задействовано порядка 7 млн человек. Закрытие границ во время пандемии привело к значительному сокращению иностранных рабочих, которое превысило 1,5 млн человек. В ноябре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число трудовых мигрантов, занятых на столичных стройках, уменьшилось вдвое.
При этом с прошлой осени власти Москвы заявляют о планах сократить количество иностранцев на городских стройках. Так, 1 ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что мэрия подготовит план по восполнению нехватки рабочих на стройках без привлечения мигрантов.
Позже Собянин заявил, что в столице нужно уменьшить количество мигрантов на стройках домов по программе реновации. Мэр призвал нанимать на стройки людей «другого качества» и «с другой зарплатой» — в частности, россиян из ближайших регионов.
Для решения проблемы дефицита рабочих в прошлом году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предложила привлекать на стройки заключенных. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, поддержавшего эту идею, в работах на строительных площадках в стране можно задействовать около 180 000 заключенных.