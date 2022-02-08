Строители оценили дефицит иностранных рабочих в отрасли в 1,5-2 млн человек

При этом уже сейчас нехватка рабочих и рост зарплат в отрасли приводит к оптимизации и интенсификации строительных процессов, отметил глава объединения. «Там где раньше работали два или три мигранта, сейчас застройщику выгоднее использовать машины и механизмы», — объяснил он. По данным НОСТРОЙ, в прошлом году средняя заработная плата строителя в России выросла на 10,4%.