Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации
Число рабочих из других стран на стройках по программе реновации должно снизиться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с гендиректором фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным, осматривая строящийся дом на Бауманской улице.
«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — цитирует «Интерфакс» Собянина.
В свою очередь, Добашин отметил, что за последний год количество строителей-мигрантов на объектах компании сократилось на 15%. По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тыс. руб. «Это зарплата для москвичей, не для мигрантов», — добавил мэр.
Кроме того, Собянин заявил, что жилье по программе реновации должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки основных конструктивных элементов, а также в части отделочных работ.
В ближайшие три года в Москве по программе реновации планируется построить около 300 домов общей площадью порядка 5 млн кв. м. До конца 2024 г. планируется начать переселение 155 000 москвичей. С начала 2021 г. под заселение были переданы 50 новостроек площадью 594 700 кв. м.