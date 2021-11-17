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Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации

Ведомости

Число рабочих из других стран на стройках по программе реновации должно снизиться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с гендиректором фирмы-подрядчика «Крост» Алексеем Добашиным, осматривая строящийся дом на Бауманской улице.

«Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — цитирует «Интерфакс» Собянина.

В свою очередь, Добашин отметил, что за последний год количество строителей-мигрантов на объектах компании сократилось на 15%. По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тыс. руб. «Это зарплата для москвичей, не для мигрантов», — добавил мэр.

Кроме того, Собянин заявил, что жилье по программе реновации должно быть более индустриальным с точки зрения подготовки основных конструктивных элементов, а также в части отделочных работ.

В ближайшие три года в Москве по программе реновации планируется построить около 300 домов общей площадью порядка 5 млн кв. м. До конца 2024 г. планируется начать переселение 155 000 москвичей. С начала 2021 г. под заселение были переданы 50 новостроек площадью 594 700 кв. м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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