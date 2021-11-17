Собянин поручил уменьшить число мигрантов на стройках по реновации

В свою очередь, Добашин отметил, что за последний год количество строителей-мигрантов на объектах компании сократилось на 15%. По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тыс. руб. «Это зарплата для москвичей, не для мигрантов», — добавил мэр.