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В Москве на программу реновации за три года направят более 500 млрд рублей

Ведомости

Около 508,7 млрд руб. планируется направить на программу реновации в Москве в 2022-2024 гг., сообщил заммэра города Андрей Бочкарев в ходе заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, пишет ТАСС.

На реализацию адресной инвестиционной программы в этот период планируется направить более 2,6 трлн руб. Из них на программу реновации в 2022 г. выделено 139,2 млрд руб., в 2023 г. — 163,7 млрд руб., в 2024 г. — 205,8 млрд руб. Две трети суммы традиционно направляется на развитие транспортной системы, треть — на развитие социальной сферы. Всего запланировано 720 объектов, уточнил Бочкарев.

В ближайшие три года в Москве планируется построить около 300 домов общей площадью порядка 5 млн кв. м. До конца 2024 г. планируется начать переселение 155 000 москвичей. С начала 2021 г. под заселение были переданы 50 новостроек площадью 594 700 кв. м. 

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В нее были включены около 5200 домов первого периода индустриального домостроения, которые возводились по типовым проектам с 1957 по 1968 г. Большая часть таких домов достигла высокой степени износа, а конструктивные особенности не позволяют сделать в них капремонт. Люди, чьи дома попали под программу реновации, должны получить равнозначное жилье в своем районе. Всего планируется переселить около 1 млн человек, из них 42 000 уже переехали в новостройки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных