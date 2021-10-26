В Москве на программу реновации за три года направят более 500 млрд рублей

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В нее были включены около 5200 домов первого периода индустриального домостроения, которые возводились по типовым проектам с 1957 по 1968 г. Большая часть таких домов достигла высокой степени износа, а конструктивные особенности не позволяют сделать в них капремонт. Люди, чьи дома попали под программу реновации, должны получить равнозначное жилье в своем районе. Всего планируется переселить около 1 млн человек, из них 42 000 уже переехали в новостройки.