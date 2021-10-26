В Москве на программу реновации за три года направят более 500 млрд рублей
Около 508,7 млрд руб. планируется направить на программу реновации в Москве в 2022-2024 гг., сообщил заммэра города Андрей Бочкарев в ходе заседания комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, пишет ТАСС.
На реализацию адресной инвестиционной программы в этот период планируется направить более 2,6 трлн руб. Из них на программу реновации в 2022 г. выделено 139,2 млрд руб., в 2023 г. — 163,7 млрд руб., в 2024 г. — 205,8 млрд руб. Две трети суммы традиционно направляется на развитие транспортной системы, треть — на развитие социальной сферы. Всего запланировано 720 объектов, уточнил Бочкарев.
В ближайшие три года в Москве планируется построить около 300 домов общей площадью порядка 5 млн кв. м. До конца 2024 г. планируется начать переселение 155 000 москвичей. С начала 2021 г. под заселение были переданы 50 новостроек площадью 594 700 кв. м.
Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. В нее были включены около 5200 домов первого периода индустриального домостроения, которые возводились по типовым проектам с 1957 по 1968 г. Большая часть таких домов достигла высокой степени износа, а конструктивные особенности не позволяют сделать в них капремонт. Люди, чьи дома попали под программу реновации, должны получить равнозначное жилье в своем районе. Всего планируется переселить около 1 млн человек, из них 42 000 уже переехали в новостройки.