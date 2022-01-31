Путин одобрил идею отправить 100 000 заключенных на исправительные работы
Президент России Владимир Путин одобрил идею о замене лишения свободы на исправительные работы для примерно 100 000 заключенных. Такое предложение озвучил на встрече с главой государства министр юстиции Константин Чуйченко.
«Мы исходим из того, что на сегодняшний день около 100 000 человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно — заменить лишение свободы на принудительные работы», — сказал глава Минюста (расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля).
Он добавил, что такие осужденные будут фактически сами оплачивать расходы, связанные с их содержанием. «На сегодняшний день у нас создано 15 000 мест, и концу 2024 г. мы хотели бы создать порядка 100 000 мест. И, таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — отметил Чуйченко. Министр привел данные, согласно которым количество людей в местах лишения свободы в России сократилось с 1,06 млн в 2000 г. до 483 000 в 2021 г. (из них порядка 109 000 — в СИЗО).
Он также предложил ввести в структуре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) должность замдиректора, который займется созданием системы пробации осужденных. Путин эту идею также поддержал. Чуйченко заявил о завершении работы над законопроектом, который введет институт пробации. По словам министра, эта служба будет насчитывать около 50 000 сотрудников, которые будут содействовать социальной адаптации освободившихся осужденных.
Согласно принятой в прошлом году концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 г., институт пробации планируют внедрять в два этапа: до 2024 г. его закрепят на законодательном уровне, а необходимые полномочия передадут уголовно-исполнительным инспекциям. Они будут помогать освободившимся из мест заключения с работой и жильем, а также оказывать психологическую и правовую помощь. На втором этапе планируется оказывать помощь в занятости и бытовом устройстве.
В мае прошлого года Александр Калашников, занимавший в то время должность директора ФСИН, предложил активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых обычно заняты трудовые мигранты. Он отмечал, что «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия». По его словам, отбывающие наказание смогут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату, что сможет решить проблему дефицита рабочей силы и ресоциализации.
Инициативу Калашникова поддержали в том числе Чуйченко, вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, глава СКР Александр Бастрыкин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Как утверждал Хуснуллин, привлечь к работе на стройках в стране могут около 180 000 заключенных.
В ноябре Калашников заявил, что Минюст и ФСИН разрабатывают законопроект, в рамках которого будет разрешено использовать труд заключенных на стройках в Арктике.