Путин одобрил идею отправить 100 000 заключенных на исправительные работы

Он добавил, что такие осужденные будут фактически сами оплачивать расходы, связанные с их содержанием. «На сегодняшний день у нас создано 15 000 мест, и концу 2024 г. мы хотели бы создать порядка 100 000 мест. И, таким образом, у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — отметил Чуйченко. Министр привел данные, согласно которым количество людей в местах лишения свободы в России сократилось с 1,06 млн в 2000 г. до 483 000 в 2021 г. (из них порядка 109 000 — в СИЗО).