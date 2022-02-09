За год сумма расторгнутых строительных госконтрактов превысила 1 трлн рублей
В прошлом году в России расторгли более 38 000 госконтрактов в сфере строительства на общую сумму более 1 трлн руб., сообщил РБК со ссылкой на Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). Таким образом, в 2021 г. расторгли около 20% заключенных контрактов, или 26% от их общего количества.
В период пандемии число и сумма разорванных госконтрактов в строительстве выросли. В 2019 г. показатель составил 33 700 контрактов на сумму почти 610 млрд руб., в 2020 г. – 35 000 и 829 млрд руб. Доля расторгнутых контрактов выросла с 15,3% в натуральном выражении и 18% в денежном в 2019 г. до 17,9% и 23,2% соответственно в 2020 г.
Одной из основных причин расторжения контрактов в компании назвали несоответствие цены рынку. Из-за подорожания материалов подрядчикам было невыгодно работать по цене, указанной в контракте. По данным объединения, стоимость строительства в 2021 г. из-за роста цен на материалы в среднем выросла на 12%, а средняя прибыль подрядчика по госконтрактам составляет 7%.
Цены на стройматериалы начали расти осенью 2020 г. В 2021 г. цена металла, который используется в строительстве, по данным РБК, выросла вдвое, битум для дорожного строительства подорожал почти на 43%, обрезные доски – на 42,2%, кирпичи – почти на 38%, кровельные материалы – на 30,3%, плиты перекрытия – на 25%, а бетон – более чем на 15%.