За год сумма расторгнутых строительных госконтрактов превысила 1 трлн рублей

В период пандемии число и сумма разорванных госконтрактов в строительстве выросли. В 2019 г. показатель составил 33 700 контрактов на сумму почти 610 млрд руб., в 2020 г. – 35 000 и 829 млрд руб. Доля расторгнутых контрактов выросла с 15,3% в натуральном выражении и 18% в денежном в 2019 г. до 17,9% и 23,2% соответственно в 2020 г.