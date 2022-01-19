Минфин назвал условие индексации стоимости госконтрактов

Минфин назвал условие индексации стоимости госконтрактовДля этого Минстрой должен повторно подтвердить их подорожание
Минфин готовит механизмы компенсации удорожания государственных строек из–за роста цен на стройматериалы, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Меры требуются для недопущения срыва сроков завершения строительства, добавил он. Но финансирование будет предоставляться исключительно при условии подтверждения роста стоимости проектов. Для этого в том числе нужно провести повторную оценку достоверности сметной стоимости.
«Организацией работы по сбору заявок [от ведомств на компенсацию] и подтверждению удорожания с помощью госэкспертизы занимается Минстрой, который предоставляет сводную информацию в Минфин», – резюмировал собеседник «Ведомостей».
На удорожание строек может потребоваться более 300 млрд руб., следует из заявленного ведомствами перечня подорожавших проектов («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность списка подтвердил федеральный чиновник, ранее аналогичный документ опубликовал Telegram–канал «Майский указ»). Примерно половина удорожания – 138 млрд руб. – приходится на трассу М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Как говорил ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани может обойтись примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы. Стоимость проекта до переоценки составляла 623 млрд руб.
Близкий к правительству источник уточнил, что Минфин считает оценку подорожания в 300 млрд руб. завышенной. На сессии Гайдаровского форума министр финансов Антон Силуанов, комментируя необходимость индексации стоимости госконтрактов, заявлял, что компенсировать удорожание целиком – нецелесообразно. Это может привести к еще большему раскручиванию инфляции, пояснял министр.
Представитель Минстроя сообщил «Ведомостям», что проект распоряжения правительства о предоставлении дополнительного финансирования на компенсацию удорожания стройматериалов находится в разработке и проходит согласование. Комментарии в отношении конкретных сумм и решений до его утверждения преждевременны, уточнил собеседник.
Совместно с главными распорядителями бюджетных средств проведена работа по оценке потребности в дополнительных ресурсах для компенсации подрядчикам удорожания стройматериалов в 2021 г., сообщил представитель Марата Хуснуллина. На данный момент распоряжение о выделении денежных средств не внесено в правительство, находится на согласовании, подтвердил он.
По последним данным Росстата, цены производителей промышленных товаров с начала прошлого года по ноябрь выросли на 27,5%. В добывающих отраслях цены промпроизводителей выросли на 57% с начала года, в обрабатывающих производствах – на 23%. Цены на продукцию металлургии выросли в ноябре на 26% с начала года, на производство машин и оборудования – на 10%, на производство минеральной продукции – на 18%, на товары химической промышленности – на 47%. Инфляция по итогам 2021 г. составила 8,4%.