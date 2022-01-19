Газета
Экономика

Минфин назвал условие индексации стоимости госконтрактов

Для этого Минстрой должен повторно подтвердить их подорожание
Дмитрий Гринкевич Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Минфин готовит механизмы компенсации удорожания государственных строек из–за роста цен на стройматериалы, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. Меры требуются для недопущения срыва сроков завершения строительства, добавил он. Но финансирование будет предоставляться исключительно при условии подтверждения роста стоимости проектов. Для этого в том числе нужно провести повторную оценку достоверности сметной стоимости.

«Организацией работы по сбору заявок [от ведомств на компенсацию] и подтверждению удорожания с помощью госэкспертизы занимается Минстрой, который предоставляет сводную информацию в Минфин», – резюмировал собеседник «Ведомостей».

На удорожание строек может потребоваться более 300 млрд руб., следует из заявленного ведомствами перечня подорожавших проектов («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность списка подтвердил федеральный чиновник, ранее аналогичный документ опубликовал Telegram–канал «Майский указ»). Примерно половина удорожания – 138 млрд руб. – приходится на трассу М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Как говорил ранее в интервью «Ведомостям» вице-премьер Марат Хуснуллин, строящаяся скоростная автомагистраль от Москвы до Казани может обойтись примерно на 200 млрд руб. дороже изначально запланированной суммы. Стоимость проекта до переоценки составляла 623 млрд руб.

«Рост стоимости материалов для нас угроза номер один»

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывает о регулировании в жилищном и дорожном строительстве в кризис

Близкий к правительству источник уточнил, что Минфин считает оценку подорожания в 300 млрд руб. завышенной. На сессии Гайдаровского форума министр финансов Антон Силуанов, комментируя необходимость индексации стоимости госконтрактов, заявлял, что компенсировать удорожание целиком – нецелесообразно. Это может привести к еще большему раскручиванию инфляции, пояснял министр.  

Представитель Минстроя сообщил «Ведомостям», что проект распоряжения правительства о предоставлении дополнительного финансирования на компенсацию удорожания стройматериалов находится в разработке и проходит согласование. Комментарии в отношении конкретных сумм и решений до его утверждения преждевременны, уточнил собеседник.

Совместно с главными распорядителями бюджетных средств проведена работа по оценке потребности в дополнительных ресурсах для компенсации подрядчикам удорожания стройматериалов в 2021 г., сообщил представитель Марата Хуснуллина. На данный момент распоряжение о выделении денежных средств не внесено в правительство, находится на согласовании, подтвердил он.  

По последним данным Росстата, цены производителей промышленных товаров с начала прошлого года по ноябрь выросли на 27,5%. В добывающих отраслях цены промпроизводителей выросли на 57% с начала года, в обрабатывающих производствах – на 23%. Цены на продукцию металлургии выросли в ноябре на 26% с начала года, на производство машин и оборудования – на 10%, на производство минеральной продукции – на 18%, на товары химической промышленности – на 47%. Инфляция по итогам 2021 г. составила 8,4%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных