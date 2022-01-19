Минфин назвал условие индексации стоимости госконтрактов

По последним данным Росстата, цены производителей промышленных товаров с начала прошлого года по ноябрь выросли на 27,5%. В добывающих отраслях цены промпроизводителей выросли на 57% с начала года, в обрабатывающих производствах – на 23%. Цены на продукцию металлургии выросли в ноябре на 26% с начала года, на производство машин и оборудования – на 10%, на производство минеральной продукции – на 18%, на товары химической промышленности – на 47%. Инфляция по итогам 2021 г. составила 8,4%.