Finexpertiza оценила уровень «смертности» ИП в 2021 году
В прошлом году в России открылись 824 680 индивидуальных предприятий (ИП), что на 36,2% превосходит значение пандемийного 2020 г., говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, основанном на данных Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом закрылись 799 860 ИП — на 15,6% меньше, чем годом ранее.
Таким образом, за год число ИП в России увеличилось на 24 820 штук. Их общее количество в стране на начало текущего года достигло 3,59 млн после 3,56 млн на 1 января 2021 г. В 2020 г. показатели были отрицательными: открылись около 605 500 ИП, закрылись — 947 500.
Тем не менее положительная динамика в прошлом году была обеспечена лишь за счет 35 из 86 регионов России. В остальных 50 количество закрытых ИП превалировало над числом открытых.
В частности, наибольший общий прирост аналитики зафиксировали в Калмыкии — +17,4, до 5884 ИП. Также в топ-5 попали Алтай (+13,4%, до 4915), Карачаево-Черкесия (+12,7%, до 8413), Тыва (+8,5%, до 5643) и Москва (+6,2%, до 364 590). Лидерами по убыли количества ИП стали Ингушетия (-12,2%, до 2275), Чечня (-11,7%, до 12 696), Дагестан (-10,5%, до 32 862), Архангельская (-6,4%, до 24 186) и Белгородская области (-6,1%, до 39 994).
Как отметила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова, большинство ИП в России относится к микробизнесу, который наиболее пострадал из-за коронавирусного кризиса и до сих пор сталкивается с трудностями, поскольку «последствия пандемии до конца не преодолены, а господдержка сворачивается». В итоге основная часть ИП продолжает испытывать нехватку средств. Некоторые предприятия, чтобы снизить финансовую нагрузку, не платить страховые взносы и не сдавать отчетность, перешли на режим самозанятости, добавила эксперт.
«Небольшие предприятия в значительно меньшей степени по сравнению с крупным бизнесом ощущают восстановление экономики. При этом предприниматели испытывают инфляционное давление и сталкиваются с ростом издержек. Это сдерживает развитие малого бизнеса в России и создает серьезные препятствия на пути к увеличению его доли в ВВП страны», — отметила Трубникова.
По оценке аналитиков, большинство — 65% — ИП в прошлом году ликвидировались по своей инициативе. Еще у 32,4% это произошло по решению налоговых органов в связи с непредоставлением отчетности в течение 15 месяцев. 2% ИП закрылись из-за смерти владельца бизнеса. Оставшаяся часть пришлась на покинувших Россию иностранцев, банкротства и принудительные ликвидации по решению суда.