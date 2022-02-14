Finexpertiza оценила уровень «смертности» ИП в 2021 году

Как отметила президент Finexpertiza Global Елена Трубникова, большинство ИП в России относится к микробизнесу, который наиболее пострадал из-за коронавирусного кризиса и до сих пор сталкивается с трудностями, поскольку «последствия пандемии до конца не преодолены, а господдержка сворачивается». В итоге основная часть ИП продолжает испытывать нехватку средств. Некоторые предприятия, чтобы снизить финансовую нагрузку, не платить страховые взносы и не сдавать отчетность, перешли на режим самозанятости, добавила эксперт.