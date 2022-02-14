Крупнейший авиаперевозчик Украины начал выводить самолеты за границу
Крупнейшая украинская авиакомпания — «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — начала вывод самолетов из страны. Об этом пишет издание avianews.com со ссылкой на данные авиатрекеров.
Отмечается, что из аэропорта «Борисполь» на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании вылетели или готовились к отправке сразу пять Boeing 737-800 из флота МАУ, принадлежащих компаниям SASOF III и AWAS 36820 TRUST. В пресс-службе МАУ сообщили, что по требованию лизингодателя отправляют на хранение в Испанию пять самолетов, еще два борта вылетят в Белград для прохождения планового техобслуживания двигателей.
Ранее, 13 февраля, в украинском лоукостере SkyUp сообщили, что международные страховщики решили с 14 февраля отозвать гарантии на полеты на Украину и над ее территорией из-за риска начала боевых действий. Из-за этого некоторые лизингодатели решили отозвать самолеты с Украины. По данным avianews.com, решение затронет 23 самолета во флотах МАУ, SkyUp и еще одного лоукостера — Bees Airline. 13 февраля борт SkyUp, летевший с Мадейры в Киев, был вынужден сесть в Кишиневе из-за запрета лизингодателя самолета заходить в воздушное пространство Украины.
Министерство инфраструктуры Украины заявило в ответ, что воздушное пространство страны остается открытым, но признало, что некоторые авиаперевозчики испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках. 13 февраля в качестве меры господдержки правительство одобрило выделение около $600 млн страховым компаниям для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в украинском воздушном пространстве. Ожидается, что выделенные средства покроют страховые случаи для не менее чем 23 воздушных судов.
В понедельник норвежская авиакомпания Norwegian временно прекратила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью. 12 февраля полеты в страну приостановила нидерландская KLM.
Это произошло на фоне нарастания геополитической напряженности в регионе: в Москве утверждают, что Киев не выполняет минские соглашения, затягивая переговоры по урегулированию конфликта, и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава ВСУ. По данным украинского и американского военного командования, Россия стянула к границам Украины около 100 000 российских военных. В Москве отрицают наличие планов военной агрессии. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.