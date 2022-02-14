Крупнейший авиаперевозчик Украины начал выводить самолеты за границу

Это произошло на фоне нарастания геополитической напряженности в регионе: в Москве утверждают, что Киев не выполняет минские соглашения, затягивая переговоры по урегулированию конфликта, и сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава ВСУ. По данным украинского и американского военного командования, Россия стянула к границам Украины около 100 000 российских военных. В Москве отрицают наличие планов военной агрессии. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле неоднократно подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.