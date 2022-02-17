OR Group начала реструктуризацию долгов после дефолта по облигациям
Обувной ритейлер OR Group (до июня 2021 г. — «Обувь России») начал разрабатывать программу реструктуризации долгового портфеля с консультантом, говорится в сообщении группы.
В качестве консультанта по комплексной реструктуризации своего долгового портфеля OR Group привлекла Proxima Capital Group. Проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов дочерней компании — ООО «ОР». Сейчас на Мосбирже в обращении находятся восемь выпусков облигаций, общий объем с учетом прошедших оферт и амортизаций составляет 4,75 млрд руб. Основными банками-кредиторами группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
«Мы уже начали переговоры с основными кредиторами и продолжим информировать инвестсообщество о ходе реализации проекта», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Антона Титова.
Отмечается, что реструктуризация задолженности позволит группе получить более длительную отсрочку по выплате основного долга и высвободить ресурсы на операционную деятельность. За это время в части торгового бизнеса у компании будет возможность завершить трансформацию бизнес-модели и вывести бизнес на планируемые операционные и финансовые показатели. OR Group будет усиливать микрофинансовое направление, которое представлено ММК «Арифметика».
Несмотря на диверсификацию бизнеса и развитие нескольких направлений, OR Group столкнулась с негативными последствиями пандемии, включая падение трафика в офлайн-рознице, переориентацию аудитории на онлайн-каналы продаж и снижение покупательной способности населения, заявили в компании. Консолидированная неаудированная выручка OR Group по итогам 2021 г. уменьшилась на 21%. Компания запустила программу трансформации бизнес-модели в конце 2019 — начале 2020 г., однако реализация проекта не завершена и для достижения плановых показателей требуется еще два-три года.
OR Group в январе допустила технический дефолт по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн руб. Их основным держателем является Промсвязьбанк, выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит. При этом компания выплатила последний, 20-й купон по данному выпуску на общую сумму 14,8 млн руб. Дефолт по бумагам был объявлен 3 февраля, поскольку компания так и не исполнила обязательства в установленный период. Пресс-служба банка сообщала, что OR Group обещала выкупить все облигации выпуска БО-07 до 20 января, но не сделала этого, и тогда банку пришлось приступить к «стандартным мерам взыскания задолженности».
OR Group — российская обувная сеть со штаб-квартирой в Новосибирске. Группа занимается розничной и оптовой торговлей обувью и одеждой под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra, «Пешеход», S-TEP, All.Go и Snow Guard, франчайзингом и производством обуви на фабрике в Новосибирске. На 30 июня 2021 г. сеть OR Group насчитывала 809 магазинов в 319 городах России (за год их число уменьшилось на 50). Основной владелец «Обуви России» — Антон Титов, ему принадлежит 50% акционерного капитала. Остальные 50% акционерного находятся в свободном обращении.