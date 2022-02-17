OR Group начала реструктуризацию долгов после дефолта по облигациям

OR Group в январе допустила технический дефолт по облигациям серии БО-07 на сумму 592 млн руб. Их основным держателем является Промсвязьбанк, выпуск представляет собой структурированный в облигации кредит. При этом компания выплатила последний, 20-й купон по данному выпуску на общую сумму 14,8 млн руб. Дефолт по бумагам был объявлен 3 февраля, поскольку компания так и не исполнила обязательства в установленный период. Пресс-служба банка сообщала, что OR Group обещала выкупить все облигации выпуска БО-07 до 20 января, но не сделала этого, и тогда банку пришлось приступить к «стандартным мерам взыскания задолженности».