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Минфин: Россия привела налоговый режим САР в соответствие требованиям ЕС

Ведомости

У Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. По его словам, по результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый режим специальных административных районов (САР), чтобы привести его в «соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым практикам».

Накануне Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о донастройке режима САР, известных как «русские офшоры». Нормы были включены поправками к правительственному законопроекту об автоматизированной упрощенной системе налогообложения, который также был принят во втором и в третьем чтениях.

«Скорость внесения изменений обусловлена тем, что утверждение ЕС новых списков стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам, планируется уже в конце февраля — начале марта 2022 г.», — сказал Сазанов (цитата по ТАСС).

«Мы уверены, что с учетом реализованных изменений в налоговом режиме САР более нет оснований для внесения России в "серый список" ЕС и благодарим коллег из Группы соответствия налогового законодательства стандартам ЕС за оперативное и профессиональное взаимодействие в работе по совершенствованию налогового режима САР», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует включить Россию в серый список юрисдикций для целей налогообложения. Главный предлог для включения в этот перечень — наличие в стране вредоносных налоговых режимов, в случае России это САР. Евросоюз предъявил два требования к этому режиму: компания должна создать реальные офисы с сотрудниками при переезде в САР, а возможность пользоваться этим режимом должна быть предоставлена и российским холдингам. До этого это могли сделать только иностранные юрлица, перерегистрировавшись в России и получив статус международной холдинговой компании (МХК).

Согласно принятым в среду поправкам, российские компании также смогут получить этот статус, если компания создана до 1 января 2018 г. и на момент подачи в налоговый орган заявления о получении статуса о международной холдинговой компании находилась в одном из САРов (остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области). Состав контролирующих лиц компании должен оставаться неизменным с января 2017 г.

Для приобретения статуса МХК компании также нужно заручиться согласием администрации региона, в котором она была зарегистрирована до «переезда». Местная администрация может этому воспрепятствовать, если вклад компании в поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет выше 1% хотя бы в одном из трех последних календарных лет.

Ранее по теме: В Совете Европы прокомментировали включение России в проект серого списка юрисдикций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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