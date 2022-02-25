Газета
Бизнес

iHerb перестал принимать заказы из России и с Украины

Ведомости

Онлайн-ритейлер витаминов и БАДов iHerb с 24 февраля перестал принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии «в связи с логистическими проблемами», говорится на сайте компании.

В сообщении указано, что если заказ уже обработан и отправлен, на его доставку может уйти до 30 дней. Если заказ еще не был отправлен, компания обработает его и отправит в течение 30 рабочих дней, однако если она не сможет этого сделать, заказ отменят и вернут деньги. Они должны поступить на карту клиента в течение 7-10 дней.

Маркетплейс iHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. По данным «Infoline-аналитики», общемировые продажи компании превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 г. (более поздних данных нет) они составляли свыше 7 млрд руб.

Весной прошлого года Ульяновский областной суд заблокировал мобильное приложение iHerb в App Store и Google Play после того, как исполнительный директор Союза производителей БАДов (включает «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и др.) Александр Жестков пожаловался в Генпрокуратуру на то, что сервис предлагал товары, содержащие растения, запрещенные к продажам в странах Евразийского экономического союза. 

В январе сайт ru.iherb.com был включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора по решению Центрального районного суда Барнаула. По решению суда запрещенной в России признана информация о продаже специализированной пищевой продукции (БАДов и спортивного питания), размещенная на сайте маркетплейса, продажа которых является одним из основных направлений работы компании. Представительство компании в России пыталось обжаловать решение суда. Роскомнадзор потребовал удалить запрещенные материалы с сайта компании.

Ранее по теме: Сайт iHerb попал в реестр Роскомнадзора

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных