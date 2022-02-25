iHerb перестал принимать заказы из России и с Украины
Онлайн-ритейлер витаминов и БАДов iHerb с 24 февраля перестал принимать заказы из России, Украины, Белоруссии и Молдавии «в связи с логистическими проблемами», говорится на сайте компании.
В сообщении указано, что если заказ уже обработан и отправлен, на его доставку может уйти до 30 дней. Если заказ еще не был отправлен, компания обработает его и отправит в течение 30 рабочих дней, однако если она не сможет этого сделать, заказ отменят и вернут деньги. Они должны поступить на карту клиента в течение 7-10 дней.
Маркетплейс iHerb – один из крупнейших в мире интернет-продавцов БАДов и уходовой косметики. По данным «Infoline-аналитики», общемировые продажи компании превышают $500 млн в год. В России по итогам 2019 г. (более поздних данных нет) они составляли свыше 7 млрд руб.
Весной прошлого года Ульяновский областной суд заблокировал мобильное приложение iHerb в App Store и Google Play после того, как исполнительный директор Союза производителей БАДов (включает «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и др.) Александр Жестков пожаловался в Генпрокуратуру на то, что сервис предлагал товары, содержащие растения, запрещенные к продажам в странах Евразийского экономического союза.
В январе сайт ru.iherb.com был включен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора по решению Центрального районного суда Барнаула. По решению суда запрещенной в России признана информация о продаже специализированной пищевой продукции (БАДов и спортивного питания), размещенная на сайте маркетплейса, продажа которых является одним из основных направлений работы компании. Представительство компании в России пыталось обжаловать решение суда. Роскомнадзор потребовал удалить запрещенные материалы с сайта компании.