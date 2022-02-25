iHerb перестал принимать заказы из России и с Украины

В сообщении указано, что если заказ уже обработан и отправлен, на его доставку может уйти до 30 дней. Если заказ еще не был отправлен, компания обработает его и отправит в течение 30 рабочих дней, однако если она не сможет этого сделать, заказ отменят и вернут деньги. Они должны поступить на карту клиента в течение 7-10 дней.