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Бизнес

Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии

Ведомости

Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии, сообщил гендиректор компании Брайан Чески в своем аккаунте в Twitter.

«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии», — сообщил Чески (цитата по «РИА Новости»).

В заявлении на сайте Airbnb говорится, что сервис намерен предоставлять беженцам из Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего жилье планируется предоставить порядка 100 000 человек.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

После объявления о военной операции западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране.

Также продажи в России приостановили ритейлеры Ikea, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных