Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии
Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb приостановит работу в России и Белоруссии, сообщил гендиректор компании Брайан Чески в своем аккаунте в Twitter.
«Airbnb приостанавливает всю деятельность в России и Белоруссии», — сообщил Чески (цитата по «РИА Новости»).
В заявлении на сайте Airbnb говорится, что сервис намерен предоставлять беженцам из Украины бесплатное краткосрочное жилье. Всего жилье планируется предоставить порядка 100 000 человек.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После объявления о военной операции западные страны ввели санкции против России. Многие зарубежные компании сообщили о приостановке своей деятельности в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto приостановили производство в стране.
Также продажи в России приостановили ритейлеры Ikea, H&M, Mango, Asos и др. Apple сообщил о приостановке продаж и работы Apple Pay в России. Энергетические компании объявили о выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.