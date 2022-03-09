Ритейлер детских товаров Mothercare приостановит работу в России

По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.