Ритейлер детских товаров Mothercare приостановит работу в России
Британский ритейлер детских товаров Mothercare объявил о приостановке своей деятельности в России, говорится в сообщении компании.
«Вся деловая активность в России, включая поставки продукции, временно остановлена. Наш местный деловой партнер подтвердил, что немедленно приостановит работу около 120 розничных точек сбыта, а также онлайн-продажи», — говорится в сообщении.
На Россию приходится около 20-25% мировых розничных продаж компании. Согласно прогнозам Mothercare, прибыль, недополученная из-за приостановки деятельности, может составить около 500 000 фунтов стерлингов в месяц (примерно $700 000). Помимо этого, как сообщает Reuters, клиенты потеряют возможность приобрести продукцию онлайн.
По данным ученых Йельского университета на 9 марта, с начала специальной военной операции на Украине уже 300 компаний приостановили или прекратили деятельность в России, в их числе энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.