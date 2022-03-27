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Бизнес

Гендиректор «Ашана» объяснил отказ компании уходить из России

Ведомости

Покинуть Россию было бы невообразимо с человеческой точки зрения, заявил генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод в интервью газете Le Journal du Dimanche. Слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал французские компании свернуть свою деятельность на территории России, глава «Ашана» назвал несправедливыми.

«Бесполезно натравливать людей друг на друга. Самое главное для нас — сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии — продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», — сказал Клод.

Глава французской компании отметил, что «Ашан» присутствует в России уже 20 лет, в компании работают 30 000 человек. 

«Если мы уйдем, мы рискуем быть экспроприированными и подвергнуть наших местных лидеров уголовному преследованию за мошенническое банкротство. И если мы доверим наши активы третьему лицу, они будут взысканы российским капиталом», — отметил Клод. Он добавил, что уход из России можно представить с экономической, но не с человеческой точки зрения.

На Украине магазины «Ашан» работают в экстремальных условиях, однако 6000 сотрудников «находят решения» и корректируют графики в соответствии с рисками, добавил Клод. 

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5 марта президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал представителям крупного французского бизнеса, который работает в России, не покидать страну «поспешно», сообщала газета Le Figaro со ссылкой на участников совещания в Елисейском дворце. Речь шла о ведущем французском банке Societe Generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone и других. На встрече Макрон отметил, что Франция продолжит вводить санкции в отношении России вслед за ЕС и США, однако он советовал не уходить «поспешно» с российского рынка.

2 марта французская продовольственная компания Danone сообщила, что не собирается уходить с российского рынка. В пресс-службе отметили, что в настоящее время главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания ставит себе задачу обеспечить потребителей необходимыми для них продуктами питания.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка или приостанавливать свою деятельность в регионе в связи с военной операцией, которую Россия начала 24 февраля в Донбассе и на Украине. На этом фоне в Госдуме предложили национализировать иностранные предприятия, работающие в России.

Позднее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что государство в условиях санкций не планирует изымать собственность у инвесторов, которые решили прекратить или приостановить работу в России. По его словам, слово «национализация» употребили, чтобы «использовать не правовой термин, а какой-то более сильный и хлесткий с целью произвести эффект»: «Но, насколько я понимаю ход дискуссии, ни о какой национализации разговора нет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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