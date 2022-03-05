Le Figaro: Макрон рекомендовал французским компаниям не спешить с уходом из России

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, Microsoft, Ericsson, Siemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.