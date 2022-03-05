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Le Figaro: Макрон рекомендовал французским компаниям не спешить с уходом из России

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал представителям крупного французского бизнеса, который работает в России, не покидать страну «поспешно», сообщает газета Le Figaro со ссылкой на участников совещания в Елисейском дворце. Всего на встрече присутствовали руководители 15 компаний. 

По информации газеты, речь идет о ведущем французском банке Societe Generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone и других. На встрече Макрон отметил, что Франция продолжит вводить санкции в отношении России вслед за ЕС и США, однако он советовал не уходить «поспешно» с российского рынка.

«Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке, но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», — добавил собеседник. 

Прочные отношения между Францией и Россией — как культурные, так и экономические — побуждают компании «воздержаться от поспешных решений», подчеркнули в газете. Это контрастирует с настроем американских и европейских предприятий. Помимо Микрона и Ле Мэра на встрече также присутствовали министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди и министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рюнаше.

2 марта французская продовольственная компания Danone сообщила, что не собирается уходить с российского рынка. В пресс-службе отметили, что в настоящее время главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания ставит себе задачу обеспечить потребителей необходимыми для них продуктами питания.

США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, MicrosoftEricssonSiemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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