Le Figaro: Макрон рекомендовал французским компаниям не спешить с уходом из России
Президент Франции Эммануэль Макрон посоветовал представителям крупного французского бизнеса, который работает в России, не покидать страну «поспешно», сообщает газета Le Figaro со ссылкой на участников совещания в Елисейском дворце. Всего на встрече присутствовали руководители 15 компаний.
По информации газеты, речь идет о ведущем французском банке Societe Generale, энергетической и газовой компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan, продовольственной компании Danone и других. На встрече Макрон отметил, что Франция продолжит вводить санкции в отношении России вслед за ЕС и США, однако он советовал не уходить «поспешно» с российского рынка.
«Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке, но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив», — добавил собеседник.
Прочные отношения между Францией и Россией — как культурные, так и экономические — побуждают компании «воздержаться от поспешных решений», подчеркнули в газете. Это контрастирует с настроем американских и европейских предприятий. Помимо Микрона и Ле Мэра на встрече также присутствовали министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди и министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рюнаше.
2 марта французская продовольственная компания Danone сообщила, что не собирается уходить с российского рынка. В пресс-службе отметили, что в настоящее время главными приоритетами являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. В текущих условиях компания ставит себе задачу обеспечить потребителей необходимыми для них продуктами питания.
США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели санкции против России в ответ на военную операцию в Донбассе. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. На фоне западных санкций поставки в Россию приостановил целый ряд компаний из технологического и других секторов, включая Apple, Microsoft, Ericsson, Siemens, Nokia, Canon, Oracle, SAP, Autodesk, а также несколько автомобильных концернов, в том числе Volkswagen, Ford, Skoda и Suzuki.