Nissan с 10 марта остановит завод в Санкт-Петербурге

Nissan с 10 марта остановит завод в Санкт-ПетербургеРаботающих предприятий по сборке машин в России становится все меньше
Работа завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (российское предприятие японской Nissan) будет приостановлена с 10 марта 2022 г. в связи с задержками поставок комплектующих. Об этом говорится в письме клиентам и партнерам компании от 3 марта, с которым ознакомились «Ведомости». Время возобновления работы предприятия не сообщается. Представитель компании не подтвердил, но и не опроверг «Ведомостям» эти сведения.
Nissan в ближайшее время поднимет цены на весь модельный ряд в России, говорится в документе. Кроме этого, с 3 марта производитель приостановил продажи корпоративным клиентам до последующего уведомления. Как следует из письма, компания готовится возобновить размещение заказов и отгрузку запчастей со своего центрального склада в Дмитрове. Цены на запчасти и аксессуары также будут пересмотрены.
До этого 2 марта компания приостановила поставки в Россию своей единственной импортной модели – внедорожника Pathfinder «до выяснения ситуации». Уже тогда Nissan не исключал приостановки производства ввиду задержек в поставках комплектующих. Всего в прошлом году завод японской компании в Санкт–Петербурге выпустил 45 000 автомобилей при максимальной производственной мощности предприятия в 100 000 машин.
Таким образом, «живых» автозаводов в России остается все меньше. На 5 марта продолжают работу завод «ПСМА рус» альянса Stellantis и Mitsubishi, калининградский «Автотор» (по сборке моделей Kia и Hyundai), Nissan, китайской Haval, группы ГАЗа, УАЗа, «Мазда Соллерс» и Isuzu. Совокупно они выпустили в 2021 г. около 415 000 легковых и легких коммерческих (LCV) машин. Это лишь 30% от тех мощностей, которые выпускали автомобили в России в 2021 г.
Резко возросшее санкционное давление ЕС и США из–за российской специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля, и девальвация рубля к доллару и евро привели к тому, что автоконцерны начали повышать цены или останавливать отгрузку машин.
Так поступили Volkswagen Group Rus (заводы в Калужской области и Нижнем Новгороде), Renault (завод в Москве), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Hyundai, Toyota (оба бренда делаются в Санкт–Петербурге), «Соллерс Форд» (Елабуга). Среди импортеров, остановивших ввоз машин, – Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и др.
Подконтрольный французской Renault «АвтоВАЗ» 3 марта сообщил об уходе с 5 марта в простой обеих своих площадок – в Ижевске и Тольятти – на четыре рабочих дня из–за нехватки электронных компонентов. В 2022 г. эти предприятия выпустили совокупно почти 361 000 машин.
По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, скорее всего, скоро все местное производство автомобилей в России будет приостановлено. Причин этому три – санкции, проблемы с логистикой и отсутствие компонентов, говорил он «Ведомостям». По мнению эксперта, длительность простоев будет зависеть от того, как долго продлится российская спецоперация на Украине и когда наступит понимание по дальнейшему взаимодействию с зарубежными партнерами в новых реалиях.
Обновление от 19:07 5 марта: после выхода этой статьи официальный представитель Nissan опроверг остановку завода с 10 марта, при этом письмо клиентам и партнерам от 3 марта он прокомментировать «Ведомостям» отказался.