Nissan с 10 марта остановит завод в Санкт-Петербурге

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, скорее всего, скоро все местное производство автомобилей в России будет приостановлено. Причин этому три – санкции, проблемы с логистикой и отсутствие компонентов, говорил он «Ведомостям». По мнению эксперта, длительность простоев будет зависеть от того, как долго продлится российская спецоперация на Украине и когда наступит понимание по дальнейшему взаимодействию с зарубежными партнерами в новых реалиях.