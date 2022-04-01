Лондонская биржа LME приостановила размещение ряда металлов из РФ на своих складах
Лондонская биржа металлов (LME) решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах, говорится в сообщении торговой площадки.
Запрет вводится в том числе в отношении меди «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия «Русала», произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминиевые сплавы («СЕАЛ и К», «Пермцветмет» и Братский алюминиевый завод «Русала») и свинец, произведенный на заводе «Фрегат».
Решение распространяется на металлы, экспортированные Россией начиная с 25 марта. В отношении металлов, отгруженных до этой даты, склады должны будут предоставить подтверждающие документы.
Запрет на размещение металлов принят в связи с тем, что Великобритания с 25 апреля обложила дополнительным 35%-ным тарифом ряд товаров, импортируемых из России и Белоруссии. Эта мера коснулась железа, стали, свинца, железной руды, меди, алюминия и серебра.
Ранее сообщалось, что LME ведет переговоры с правительством о том, следует ли ей продолжать разрешать отгрузки российских металлов на свои склады.
Врио исполнительного директора LME Эдриан Фарнэм 30 марта заявил, что запрет на торговлю металлами из России вводить не планируется — по его словам, ограничения должны накладывать власти страны, а не на уровне биржи.