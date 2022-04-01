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Лондонская биржа LME приостановила размещение ряда металлов из РФ на своих складах

Ведомости

Лондонская биржа металлов (LME) решила ввести запрет на размещение ряда металлов из России на своих складах, говорится в сообщении торговой площадки.

Запрет вводится в том числе в отношении меди «Норникеля» и «Уралэлектромеди», алюминия «Русала», произведенного на предприятиях в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминиевые сплавы («СЕАЛ и К», «Пермцветмет» и Братский алюминиевый завод «Русала») и свинец, произведенный на заводе «Фрегат».

Решение распространяется на металлы, экспортированные Россией начиная с 25 марта. В отношении металлов, отгруженных до этой даты, склады должны будут предоставить подтверждающие документы.

Запрет на размещение металлов принят в связи с тем, что Великобритания с 25 апреля обложила дополнительным 35%-ным тарифом ряд товаров, импортируемых из России и Белоруссии. Эта мера коснулась железа, стали, свинца, железной руды, меди, алюминия и серебра.

Ранее сообщалось, что LME ведет переговоры с правительством о том, следует ли ей продолжать разрешать отгрузки российских металлов на свои склады.

Врио исполнительного директора LME Эдриан Фарнэм 30 марта заявил, что запрет на торговлю металлами из России вводить не планируется — по его словам, ограничения должны накладывать власти страны, а не на уровне биржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных