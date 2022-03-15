Великобритания повысила пошлины на импорт из России на 35%

Пошлины также затронут стекло и посуду из него, злаки, семена масленичных культур, бумагу и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожу животных и искусственную кожу, корабли и белую рыбу. В правительстве пояснили, что это первоначальный перечень товаров стоимостью 900 млн фунтов стерлингов, или $1,1 млрд. Новый тариф будет установлен законодательно на следующей неделе.