Великобритания повысила пошлины на импорт из России на 35%
Власти Великобритании ввели дополнительные пошлины на импорт в размере 35% на ключевые товары из России, говорится на сайте правительства страны. Также королевство запретило экспорт в Россию предметов роскоши.
«Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, пищевые отходы, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус», — говорится в заявлении.
Пошлины также затронут стекло и посуду из него, злаки, семена масленичных культур, бумагу и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожу животных и искусственную кожу, корабли и белую рыбу. В правительстве пояснили, что это первоначальный перечень товаров стоимостью 900 млн фунтов стерлингов, или $1,1 млрд. Новый тариф будет установлен законодательно на следующей неделе.
Также Великобритания запретила экспорт предметов роскоши в Россию. Власти не опубликовали полный перечень, но отметили, что в него могут попасть люксовые автомобили, одежда и произведения искусства.
Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.