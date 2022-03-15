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Политика

Великобритания повысила пошлины на импорт из России на 35%

Ведомости

Власти Великобритании ввели дополнительные пошлины на импорт в размере 35% на ключевые товары из России, говорится на сайте правительства страны. Также королевство запретило экспорт в Россию предметов роскоши.

«Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, пищевые отходы, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус», — говорится в заявлении.

Пошлины также затронут стекло и посуду из него, злаки, семена масленичных культур, бумагу и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожу животных и искусственную кожу, корабли и белую рыбу. В правительстве пояснили, что это первоначальный перечень товаров стоимостью 900 млн фунтов стерлингов, или $1,1 млрд. Новый тариф будет установлен законодательно на следующей неделе.

Также Великобритания запретила экспорт предметов роскоши в Россию. Власти не опубликовали полный перечень, но отметили, что в него могут попасть люксовые автомобили, одежда и произведения искусства.

Западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, члены ЕС, начали вводить санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны после начала спецоперации на Украине. Страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а также запретили экспорт в страну некоторых товаров и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных