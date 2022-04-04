Германия возьмет под временное управление бывшую дочернюю компанию «Газпрома»

В соответствии с указом президента России Владимира Путина с 1 апреля недружественные страны должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы расплачиваться за российское сырье в валюте, которую банк будет продавать на бирже и зачислять полученные рубли на рублевый счет для перевода поставщику. Германия и Великобритания отказались платить за газ в рублях.