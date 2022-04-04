Германия возьмет под временное управление бывшую дочернюю компанию «Газпрома»
Федеральное сетевое агентство Германии будет назначено временным попечителем компании Gazprom Germania, рассказал журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, эта мера будет действовать до 30 сентября.
«Федеральное правительство делает все необходимое для обеспечения безопасности поставок в Германию, — заявил Хабек (цитата по Bloomberg). — Это также означает, что мы не допустим, чтобы энергетическая инфраструктура в Германии зависела от произвольных решений Кремля».
Gazprom Germania GmbH, которая является оператором нескольких крупных газохранилищ в ФРГ, ранее принадлежала «Газпром экспорту». Компания включает в себя компанию–дистрибьютора Wingas — оператора подземных хранилищ газа «Астора», а также трейдинговое подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T), в которое входят розничный оператор Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) и глобальный СПГ-трейдер Gazprom Global LNG.
Группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах 31 марта на фоне сообщений в СМИ о возможной национализации собственности компании в Германии в случае прекращения поставок российского газа. Об этом писала газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Позднее Еврокомиссия заявила, что компании могли нарушать антимонопольное законодательство ЕС, которое запрещают злоупотребление доминирующими позициями на рынке.
Агентство Bloomberg сообщало, что власти Великобритании также готовятся временно взять в управление британское подразделение «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (работает под брендом Gazprom Energy). В британском филиале информацию не подтвердили и назвали «сенсационной».
В соответствии с указом президента России Владимира Путина с 1 апреля недружественные страны должны открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке, чтобы расплачиваться за российское сырье в валюте, которую банк будет продавать на бирже и зачислять полученные рубли на рублевый счет для перевода поставщику. Германия и Великобритания отказались платить за газ в рублях.