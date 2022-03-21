Британское правительство может временно взять на себя управление трейдером «Газпрома»
Правительство Великобритании готовится временно взять на себя управление дочерней компанией «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail (GM&T), пишет Bloomberg.
По словам источника агентства, GM&T является «главным кандидатом» на введение «специального режима управления» со стороны британских властей на фоне растущего давления со стороны компаний, отказывающихся вести бизнес с Россией из-за военной операции на Украине.
Отмечается, что GM&T насчитывает более 30 000 бизнес-клиентов и снабжает предприятия и государственные организации, включая подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании. В компании запрос агентства не прокомментировали.
В начале марта британская нефтегазовая компания IOG объявила о расторжении соглашения на поставку газа с GM&T. Контракт был заключен в июле 2021 г., газ по нему поставлялся с месторождений Элгуд и Саутварк в Северном море. От сотрудничества с трейдером также отказался британский поставщик газа Centrica. Об отказе от новых покупок газа у трейдеров «Газпрома» заявил и германский энергоконцерн E.ON. Газета Financial Times сообщала о намерении British Land Co расторгнуть договор, в рамках которого GM&T арендует площади в центре Лондона.