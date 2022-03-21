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Британское правительство может временно взять на себя управление трейдером «Газпрома»

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Правительство Великобритании готовится временно взять на себя управление дочерней компанией «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading Retail (GM&T), пишет Bloomberg.

По словам источника агентства, GM&T является «главным кандидатом» на введение «специального режима управления» со стороны британских властей на фоне растущего давления со стороны компаний, отказывающихся вести бизнес с Россией из-за военной операции на Украине.

Отмечается, что GM&T насчитывает более 30 000 бизнес-клиентов и снабжает предприятия и государственные организации, включая подразделения Национальной службы здравоохранения Великобритании. В компании запрос агентства не прокомментировали.

В начале марта британская нефтегазовая компания IOG объявила о расторжении соглашения на поставку газа с GM&T. Контракт был заключен в июле 2021 г., газ по нему поставлялся с месторождений Элгуд и Саутварк в Северном море. От сотрудничества с трейдером также отказался британский поставщик газа Centrica. Об отказе от новых покупок газа у трейдеров «Газпрома» заявил и германский энергоконцерн E.ON. Газета Financial Times сообщала о намерении British Land Co расторгнуть договор, в рамках которого GM&T арендует площади в центре Лондона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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