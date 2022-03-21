Британское правительство может временно взять на себя управление трейдером «Газпрома»

В начале марта британская нефтегазовая компания IOG объявила о расторжении соглашения на поставку газа с GM&T. Контракт был заключен в июле 2021 г., газ по нему поставлялся с месторождений Элгуд и Саутварк в Северном море. От сотрудничества с трейдером также отказался британский поставщик газа Centrica. Об отказе от новых покупок газа у трейдеров «Газпрома» заявил и германский энергоконцерн E.ON. Газета Financial Times сообщала о намерении British Land Co расторгнуть договор, в рамках которого GM&T арендует площади в центре Лондона.