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ФАС начала проверку в отношении «Мираторга» из-за цен на мясо

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельную проверку в отношении компании «Мираторг», говорится в Telegram-канале ФАС. Ведомство оценит ценообразование на продукцию компании.

«Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — говорится в сообщении.

За последний месяц стремительно дорожали большинство продуктов питания, даже те, что производятся в основном в России. Среди 50 продуктов, цены на которые оперативно отслеживает и публикует Росстат, больше всего выросли в цене помидоры – на 34%. Если 18 февраля 2022 г. килограмм томатов стоил на прилавках в среднем 190 руб., то сейчас цена превышает 255 руб.

В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».

В марте ФАС начала проводить антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в стране возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к исчезновению этого продукта с полок магазинов в ряде регионов. 21 марта в Минпромторге заявили, что спрос на сахар в России стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за последнюю неделю снизился на 29%.

Ранее по теме: ФАС возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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