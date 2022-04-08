ФАС начала проверку в отношении «Мираторга» из-за цен на мясо

За последний месяц стремительно дорожали большинство продуктов питания, даже те, что производятся в основном в России. Среди 50 продуктов, цены на которые оперативно отслеживает и публикует Росстат, больше всего выросли в цене помидоры – на 34%. Если 18 февраля 2022 г. килограмм томатов стоил на прилавках в среднем 190 руб., то сейчас цена превышает 255 руб.