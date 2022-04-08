ФАС начала проверку в отношении «Мираторга» из-за цен на мясо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельную проверку в отношении компании «Мираторг», говорится в Telegram-канале ФАС. Ведомство оценит ценообразование на продукцию компании.
«Ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведёт оценку ценообразования на эту продукцию. Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — говорится в сообщении.
За последний месяц стремительно дорожали большинство продуктов питания, даже те, что производятся в основном в России. Среди 50 продуктов, цены на которые оперативно отслеживает и публикует Росстат, больше всего выросли в цене помидоры – на 34%. Если 18 февраля 2022 г. килограмм томатов стоил на прилавках в среднем 190 руб., то сейчас цена превышает 255 руб.
В начале марта «Магнит», «О’кей», «Ашан» и «Атак» ограничили наценки на отдельные категории товаров до 5%. Наценки были снижены на молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».
В марте ФАС начала проводить антикартельные проверки крупнейших производителей сахара. В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в стране возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к исчезновению этого продукта с полок магазинов в ряде регионов. 21 марта в Минпромторге заявили, что спрос на сахар в России стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за последнюю неделю снизился на 29%.