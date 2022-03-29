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ФАС возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении компании «Продимекс», крупнейшего производителя сахара в России.

Компания подозревается в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей», которая привела к росту розничных цен на сахар, сообщает пресс-служба ФАС. Если вина «Продимекса» будет установлена, ему грозит штраф.

По данным Forbes, «Промидекс» занял 121-ю строчку в списке 200 крупнейших компаний России по итогам 2021 г. В позапрошлом году выручка компании составила 93,6 млрд руб.

В марте ФАС начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара — НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа компаний «Русагро», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торговый дом «Доминант» и «ЧеховСахар».

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале — марте 2022 г. Ситуация осложняется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавили в «Асконде». По словам представителя организации, с января 2020 г. по январь 2022 г. стоимость сахара выросла с 20,4 до 52 руб. за 1 кг.

Кроме того, ФАС проводила проверку цепочек поставок сахара в магазины для недопущения задержек отгрузки товара в объекты розничной торговли. После этого регулятор возбудил антимонопольное дело в отношении «Магнита» и «Пятерочки» из-за недопоставок сахара, выявленных в Воронежской области. Признаки картельного сговора также обнаружили в действиях двух сахарных заводов «Агрокомплекса им. Ткачева» в Краснодарском крае и оптовых поставщиков сахара в Кемеровской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных