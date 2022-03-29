ФАС возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара

По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале — марте 2022 г. Ситуация осложняется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавили в «Асконде». По словам представителя организации, с января 2020 г. по январь 2022 г. стоимость сахара выросла с 20,4 до 52 руб. за 1 кг.