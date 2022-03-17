ФАС проверит поставки сахара в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова проверяет цепочки поставок сахара, чтобы не допустить задержки его отгрузки в магазины, говорится на сайте службы.
«Контрольно-надзорные мероприятия затрагивают не только производителей и торговые сети, но и посредников. Как показывает практика, отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в сообщении. ФАС назвала недопустимым необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита. Собранные во время проверки материалы ФАС передаст в прокуратуру.
У крупных производителей сахара начались внеплановые проверки. Они проходят в отношении НКО «Cоюз сахаропроизводителей России», «Группа Компаний «Русагро», «Русагро-Центр», «Продимекс», «ГК Доминант», «Торговый Дом «Доминант» и «ЧеховСахар», говорится в сообщении.
По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале – марте 2022 г. Ситуация осложняется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавили в «Асконде». По словам представителя организации, с января 2020 г. по январь 2022 г. стоимость сахара выросла с 20,4 до 52 руб. за 1 кг.
Газета «Известия» сообщила со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в ФАС, что несколько российских производителей сахара начали устанавливать закупочные цены на продукцию в долларах. Расчеты при этом будут производиться в рублях, но по курсу валют, актуальному на дату отгрузки.
Чтобы обеспечить сахаром внутренних потребителей, правительство на этой неделе ввело временный запрет на экспорт сахара из России до 31 августа 2022 г. До этой же даты действует тарифная льгота для беспошлинного ввоза сахара в Россию в размере 300 000 т. Также стало известно, что Генпрокуратура проведет проверки производителей сахара из-за подозрений, что последние могут пытаться создать искусственный дефицит для повышения цены.