На российские сахарные заводы пожаловались в ФАС за переход на цены в долларах
Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» 16 марта пожаловалась на ряд отечественных производителей сахара, которые начали устанавливать закупочные цены на свою продукцию в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, актуальному на дату отгрузки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации в ФАС.
Члены «Русбренда» (объединяет в том числе Nestle, Unilever и Danone) заявили, что производители сахара пригрозили приостановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток. Они также пожаловались, что стоимость сахара увеличилась на 60–70% без каких-либо пояснений и переговоров.
Производители продуктов питания отмечают, что существенное подорожание сахара скажется на значительном числе компаний, а выбор альтернативных поставщиков ограничен высоким уровнем экономической концентрации рынка сахара в России. Они попросили ФАС проанализировать ситуацию и принять меры.
В Минсельхозе в ответ на запрос издания заявили, что не располагают информацией об использовании поставщиками сахара цен в долларах. По данным ведомства, все отечественные производители продолжают отгружать сахар в штатном режиме.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» сообщили, что цены на сахар для промышленных потребителей стали расти высокими темпами в феврале–марте 2022 г. Кроме того, производители сахара отказали ряду предприятий в отгрузке по действующим договорам, а с другими разорвали контракты в одностороннем порядке, отметил представитель организации.
Ситуация осложняется тем, что отпускные цены на сахар растут последние два года, добавили в «Асконде». По его словам, с января 2020 г. по январь 2022 г. стоимость сахара выросла с 20,4 до 52 руб. за кг.
Чтобы обеспечить сахаром внутренних потребителей, правительство на этой неделе ввело временный запрет на экспорт сахара из России до 31 августа 2022 г. До этой же даты действует тарифная льгота для беспошлинного ввоза сахара в Россию в размере 300 000 т.
Также стало известно, что Генпрокуратура проведет проверки производителей сахара из-за подозрений, что последние могут пытаться создать искусственный дефицит для повышения цены.