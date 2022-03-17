На российские сахарные заводы пожаловались в ФАС за переход на цены в долларах

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» 16 марта пожаловалась на ряд отечественных производителей сахара, которые начали устанавливать закупочные цены на свою продукцию в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, актуальному на дату отгрузки. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации в ФАС.